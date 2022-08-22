تعاون بين "العين للألعاب الرياضية" وناديي الزمالك المصري والأهلي السعودي

المصدر: وام

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أبرمت شركة نادي العين للألعاب الرياضية اتفاقية تعاون مع ناديي الزمالك المصري ونادي الأهلي السعودي مساء أمس على هامش بطولة العين الدولية للكرة الطائرة وذلك من أجل تطوير التعاون المشترك في مختلف الألعاب والمجالات الرياضية، حيث سيتم العمل على تبادل الخبرات والكوادر الفنية، وإقامة المعسكرات بين العين والزمالك المصري والأهلي السعودي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المؤتمرات باستاد خليفة بن زايد لنادي العين بحضور خميس عبيد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية وعبدالعزيز الجنيبي نائب رئيس مجلس ادارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية وأيمن معتوق رئيس بعثة الأهلي السعودي للكرة الطائرة والدكتور خالد طلعت رئيس بعثة نادي الزمالك المصري للكرة الطائرة.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون والشراكة عبر تنفيذ البرامج والمبادرات والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الإدارية والفنية في الأندية للإسهام في دعم وتطوير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، وأيضاً تهتم الاتفاقية بتطوير قاعدة الممارسة الرياضية التخصصية بما يحقق الطموحات المستقبلية، والمساهمة في تأهيل اللاعبين على أسس علمية سليمة وفق أحدث التقنيات المتاحة.

وأكد خميس الكعبي أن الاتفاقية تشمل العديد من النقاط بما يضمن المصالح المشتركة، والاستفادة من كل الجوانب الفنية والرياضية، التي تساهم في تحقيق الاستفادة من هذه التوأمة، كما يتضمن بروتوكول التعاون تبادل العين الخبرات في مجالات التدريب والاستفادة من المنشآت المتاحة وإقامة المعسكرات الخارجية لكافة الفرق الرياضية الجماعية والفردية.

ورحب الكعبي بإبرام الاتفاقية مع الزمالك المصري والأهلي السعودي الشقيقين، موجها الشكر على هذه الشراكة البناءة، التي سيكون لها بالغ الأثر في دعم وتعزيز مجالات التعاون، لما فيه مصلحة الجميع، مؤكداً أن العين لن يألوا جهداً في إنجاح كل ما يتضمنه برتوكول التعاون الذي يصب في مصلحة التطوير الرياضي للأندية.



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