المنتخب السعودي بطلا لدولية العين والزمالك المصري وصيفا و العين ثالثا

المصدر: وام

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توج المنتخب السعودي الأول بطلا لكأس بطولة العين الدولية الودية للكرة الطائرة بعد فوزه على النادي الأهلي السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة الختامية التي أقيمت بصالة استاد خليفة بن زايد ضمن الجولة الرابعة والأخيرة للبطولة التي استضافها نادي العين خلال الفترة من 16 إلى 21 أغسطس الجاري بمشاركة خمسة فرق خليجية وعربية هي العين " المستضيف" ، والمنتخب السعودي ، والزمالك ، والعربي الكويتي ، والأهلي السعودي والجيل الصاعد الجزائري.

جاءت مشاركة الأخضر السعودي ونتائجه القوية في إطار تحضيراته لبطولة كأس التحدي الآسيوي التي تستضيفها جمهورية قرغيزستان في الفترة من 26 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل.

يذكر أن المنتخب السعودي فاز في جميع مبارياته على العين 3-2 وعلى الجيل الصاعد 3 - صفر وعلى العربي الكويتي 3-1 قبل تحقيقه النتيجة نفسها على الأهلي السعودي.

و توج الزمالك المصري بكأس المركز الثاني بعد تحقيقه الفوز الرابع في البطولة على حساب العين بنتيجة 3-1 في مباراة قوية شهدت تفاعلا رائعا من الجماهير الكبيرة التي حضرت في مدرجات المباراة.

جاءت أشواط المباراة الشوط الأول /عيناوي/ 25-21 وبقية الأشواط للزمالك 25-17 ، 25-17 و 25-12 وبهذه النتيجة يحل العين ثالثا على جدول ترتيب البطولة.

وتوج العين بكأس المركز الثالث بفوزه في 3 مباريات 3-1 على الأهلي السعودي و العربي الكويتي والجيل الصاعد الجزائري.

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