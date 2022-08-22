جاسم الحوسني من ملاعب الكرة إلى ذهب الألعاب القتالية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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فضل عبد الله الحوسني، لاعب نادي عجمان سابقاً، ووالد البطل «جاسم» الذي توج بالميدالية الذهبية في مونديال الفنون القتالية المختلطة للناشئين قبل عدة أيام لوزن 67 كجم تحت 16 عاماً، لأبنائه، رياضة الجوجيتسو، بدلاً عن كرة القدم التي مارسها وارتبط بها سابقاً، مبيناً أن أبناءه بعد أن كانت بدايتهم مع الكرة رأى تحويلهم للألعاب القتالية، لأنه وحسب قوله، قدم مصلحة الوطن الذي يحتاج إلى مقاتلين أكثر من لاعبي كرة قدم.

وقال عبد الله الحوسني في حوار أجرته معه «البيان» بجانب ابنه جاسم، إنه رجل عسكري عاشق لتراب بلده ومخلص لقادته ودائماً تفكيره في وطنه وأضاف: عندما اخترت رياضة الجوجيتسو كان ذلك عن قناعة بأن وطننا يحتاج إلى مقاتلين يحرزون له الميداليات في الألعاب القتالية ويدافعون عنه بأرواحهم إذا دعت الحاجة، كان حلمي منذ البداية أن يحقق أبنائي الانتصارات من أجل وطنهم قبل أنفسهم، وقمت بتربيتهم تربية وطنية فيها الإخلاص والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، وأخبرتهم أنه عندما يرتفع علم الإمارات عالياً بالإنجازات فإننا ندنو «تحته» ونبقى على الأرض فخراً بمجده وانتصاره، لذلك أطلب منهم دائماً الاجتهاد في التدريبات وبذل أقصى طاقتهم.

لحظات صعبة

وأردف: ذرفت الدموع عند فوز جاسم بالميدالية الذهبية على حساب منافسه الأمريكي في مونديال الفنون القتالية، كانت لحظات صعبة، لم أنتظر فيها فوز ابني، ولكن انتظرت فوز بلدي، والحمد لله شرف جاسم وطنه وشرفنا بانتصاره ونيل الذهب، وأقولها بأمانة إنه استحق الذهب لأنه تعب وبذل الجهد بمساعدة مدربه بعد أن وضع هدفاً أمامه سعى إلى تحقيقه فكان له ما أراد وهذا تأكيد على أهمية العزيمة والإصرار لأن جاسم لم يتدرب كثيراً على الفنون القالية المختلطة واستفاد من تجاربه في الجوجيتسو فقط ومع الجهد والإصرار فاز على لاعبين أقوياء ينتمون إلى دول متطورة في اللعبة.

وأشار عبد الله الحوسني إلى أن أبناءه الثلاثة جاسم «15 عاماً»، وزايد «13 عاماً»، وأحمد «9 أعوام» إضافة إلى البنت الكبرى عفراء، جميعهم يمارسون رياضة الجوجيتسو ولديهم ميداليات ملونة، مبيناً أن «عفراء» توقفت لأداء شرف الخدمة الوطنية حالياً، وأضاف: أهتم كثيراً بتطوير قدراتهم، وأركز على تناولهم لوجبات صحية، وأحرص على أن أكون معهم دائماً في كل التدريبات والبطولات داعماً لهم، وكل حلمي بلوغ منصات التتويج ورفع اسم الدولة وبإذن الله هم قادرون على ذلك.

الفوز بالذهب

وأكد البطل جاسم الحوسني أنه سبق له الفوز بميداليتين ذهبيتين في منافسات كأس العالم للناشئين، وجاء ثانياً في بطولة المنتخبات، وتوج كأفضل لاعب جوجيتسو ناشئ في العام الماضي 2021، مبيناً أنه تم ترشيحه قبل 3 أسابيع فقط للمشاركة في مونديال الفنون القتالية المختلطة، منوهاً بأنه انخرط مباشرة في التدريبات وظل يتدرب تحت قيادة سبيع محمد رحال، وعبد الله جبارين، حتى نجح في نيل أول ميدالية ذهبية للإمارات في اللعبة، ذاكراً أنه لا ينسى أيضاً جهد مدربه في الجوجيتسو إبراهيم الحوسني الذي أوصله إلى المستوى الذي عليه حالياً.

وعن مواجهة الختام في مونديال الفنون القتالية قال الحوسني: كانت مباراة قوية أمام منافس قوي، وفقني الله في الفوز فيها ونيل الميدالية الذهبية، صراحة لا أستطيع أن أصف حالة الفرح التي سيطرت علي، كان شعوراً أكثر من رائع، سعدت كثيراً لأنني فزت وقبل ذلك لأنه فوز إماراتي، وهذه مناسبة لأقدم الانتصار هدية إلى القيادة الرشيدة التي هيأت لنا مثل هذه الأجواء حتى نتدرب وننتصر، وأشكر أيضاً نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي قدم لي الكثير من المساعدات.

معنويات ودافع

وأكد جاسم الحوسني أن الفوز بالميدالية الذهبية، رفع من روحه المعنوية ومنحه الدافع حتى يواصل مشواره بتحد أكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات، مبيناً أن لديه الكثير من الأحلام التي يسعى إلى تحقيقها في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وأن يتنقل في البطولات من ذهب إلى ذهب، ذاكراً أن هدفه دائماً الذهب والحصول على المركز الأول.

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