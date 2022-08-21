الخسارة الثانية لـ«أبيض اليد» في آسيوية الناشئين

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

فقد منتخبنا الوطني للناشئين فرصته في التأهل إلى كأس العالم في كرواتيا 2023 إثر خسارته الثانية في اللقاء الذي جمعه اليوم مع المنتخب الكويتي بنتيجة 37/23 في ثاني أيام البطولة المقامة بمملكة البحرين لغاية 31 أغسطس الجاري بمشاركة 11 منتخباً آسيوياً.

وجاءت المباراة في بدايتها لمصلحة الأزرق الكويتي، وسرعان ما رجع منتخبنا للمباراة، وبين تصويبة طائشة وتمريرة خاطئة من لاعبينا ينجح الأزرق الكويتي في قيادة الشوط الأول لنهايته بالفارق الأكبر لصالحه 20 /12.

تعزيز التقدم

وجاءت بدايات الشوط الثاني متكافئة لعباً ونتيجة لغاية الدقيقة 12، ويوسع الأزرق الفارق إلى 28/18 بمنتصف الشوط، حتى ينتهي اللقاء 37/23 لصالح الكويت، وتعرض لاعب منتخبنا سعيد خلفان للإصابة، وحصل اللاعب الكويتي عبد اللطيف سالمين على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز