لاعبو الإمارات يتصدرون بطولة دبا الدولية لبناء الأجسام والفيزيك

المصدر: وام

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توج محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام عددا من الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك، والتي نظمها مركز دبا لبناء الأجسام بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأقيمت البطولة بفندق ميدان في دبي، بحضور رئيس اللجنة المنظمة سالم خميس الصريدي وأعضاء اتحاد بناء الأجسام أحمد جوهر، ومحمد شاهين الحوسني، وأحمد بن ظبوي، وفيصل الغيص الزعابي، وشارك فيها أكثر من 200 لاعب.

وجاء لاعبو الإمارات في المراكز الأولى بإحرازهم 4 ذهبيات من بين 13 ميدالية ملونة في اليوم الأول لبطولة بناء الاجسام و5 فضيات و4 برونزيات في منافسات الفيزيك والمسكولار والبودي ستايل، وتلاهم لاعبو إيران والمغرب ومصر والهند.

وفي مسابقة "بطل الأبطال" لفئة "بودي ستايل"، أحرز لاعب الإمارات عبد الله علي مسعود المركز الأول، كما نال جائزة ولقب بطل الأبطال لفئة "ماسكولار" اللاعب الإماراتي إبراهيم عبد الرحمن الدوسري. وفي فئة "الفيزيك"، فاز الإيراني رضا محمود حجاري باللقب.

ونوه محمد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام بالمشاركة الفاعلة والتنظيم المميز للبطولة وتواجد لاعبين أقوياء ومميزين في مختلف الفئات والأوزان، ما أعطى للبطولة صورة فنية قوية..وقال نتطلع إلى أن تواصل هذه البطولة نجاحها المميز. ونحن في اتحاد اللعبة، ندعم تطور ونجاح هذه البطولات لأهميتها في دعم النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية.

وبارك رئيس اللجنة المنظمة للبطولة سالم خميس الصريدي للاعبين الفائزين تحقيقهم للمراكز المتقدمة، وأعرب عن سعادته للمشاركة الفاعلة للاعبين من مختلف دول العالم والمستويات الفنية التي قدمها المشاركون في المنافسات منوها بالتطور الذي تحققه هذه البطولة من عام لآخر خاصة أن أكثر من لاعب تميز بمستواه الفني والجسماني يمكنه أن يكون ضمن الأفضل على مستوى الإمارات ونتطلع في السنوات المقبلة إلى أن تصبح هذه البطولة أقوى وأفضل.



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