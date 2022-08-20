منتخبنا يتلقى الخسارة أمام القطري في آسيوية اليد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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تلقى منتخبنا الناشئ لكرة اليد خسارته ثقيلة أمام نظيره القطري بنتيجة 22/36 والشوط الأول للعنابي 17/11، في بداية مشوار المنتخبين في البطولة الآسيوية التاسعة التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 20 ولغاية 31 أغسطس الجاري، وتقام منافساتها البطولة على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، وتشهد مشاركة 11 منتخباً آسيوياً تتطلع للتتويج باللقب القاري والتأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 2023 في كرواتيا.

وسيلتقي منتخبنا غداً الأحد مع المنتخب الكويتي في ثاني جولات الدور التمهيدي للبطولة.

وجاءت المباراة بمجملها لصالح المنتخب القطري بالتقدم تدريجياً منذ بداية المباراة، رغم المساعي الجادة للاعبينا عندما وصلوا للفارق الأقرب 11/8 في الدقيقة العشرين من الشوط الأول ويوسع بعدها المنتخب القطري لنهاية الشوط الأول 18/11.

شوط عنابي

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني بمواصلة العنابي القطري أفضلية التقدم بتوسيع الفارق تدريجياً وبسيطرة مطلقة في العشر دقائق الأخيرة ليصل للفارق الأكبر 36/22.

وشهد المباراة نبيل بن عاشور رئيس اتحاد اليد ومحمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد السابق وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي، وناصر الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات والعديد من مسؤولي اللعبة على المستوى الخليجي والعربي والقاري.

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