محمد بن سليّم: «فيا» يدعم الاستدامة

المصدر: لندن - البيان

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صادق المجلس العالمي لرياضة المحركات، أعلى هيئة ضمن الاتحاد العالمي للسيارات (فيا)، على اللوائح الخاصة بوحدة الطاقة لسباقات الفورمولا 1 لعام . وقال محمد بن سليّم، رئيس (فيا) : «يواصل الاتحاد الدولي للسيارات دعم مسيرة الابتكار والاستدامة في مختلف رياضات المحركات، ويمثل الإعلان عن اللوائح الخاصة بوحدة الطاقة لسباقات الفورمولا 1 لعام 2026 نموذجاً على هذا الالتزام ، وصولاً إلى تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2030».

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