أرجون يتصدر «مهرجان أبوظبي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - وام

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تصدر الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرجون اريكايسي الترتيب العام لبطولة الأساتذة ضمن منافسات النسخة الـ28 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج.

وتأتي صدارة أرجون بعدما جمع 3 نقاط بفارق نصف نقطة عن بقية المشاركين، وتلاه في المركز الثاني مجموعة من اللاعبين برصيد نقطتين ونصف النقطة أبرزهم الإماراتي سالم عبدالرحمن وسينداروف ويعقوبوف نودربيك لاعبي منتخب أوزبكستان الحاصل على ذهبية أولمبياد الشطرنج والذي جرى مؤخراً في الهند، والمصري باسم أمين.

وابتعد المصنف الأول في البطولة الصيني وانج هاو عن الصدارة لتعادله في الجولتين الثانية والثالثة.

وفي منافسات البطولة المفتوحة التي يشارك فيها 300 لاعب ولاعبة، لم تحسم الصدارة حتى بعد نهاية الجولة الثالثة حيث يتساوى 29 مشاركا في الرصيد بعدما جمع كل منهم العلامة الكاملة من 3 جولات.

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