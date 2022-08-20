استقبال حاشد لـ«بولينغ الإمارات» بطل العرب

المصدر: دبي ـ علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظيت بعثة «بولينغ الإمارات» باستقبال حاشد لدى وصولها مساء أمس إلى مطار دبي الدولي، بعد المشاركة الناجحة في البطولة العربية العاشرة للرجال، والسادسة للسيدات، والتي جرت في مصر، وحقق فيها نجوم الإمارات إنجازاً مميزاً تمثل بالفوز بـ6 ميداليات، 3 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية واحدة.

وشهد استقبال بعثة «بولينغ الإمارات»، محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعبد العزيز الحصان، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة، وجمال قاسم سلطان البنا، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، وصلاح صالح الجعيدي، الأمين العام للاتحاد، وفهد الحمادي، عضو الاتحاد واحمد مراد، المدير التنفيذي للاتحاد.

وأشاد الحضور بإنجاز نجوم «بولينغ الإمارات»، وتفانيهم مع أعضاء الجهازين الفني والإداري من أجل تحقيق نتيجة تسعد عموم أبناء رياضة الإمارات، وأثنى الحضور على جهود اتحاد اللعبة، مشددين على أن الإنجاز دافع قوي لمواصلة مسيرة التتويج.

تنافس قوي

وأهدى نجوم «بولينغ الإمارات»، إنجازهم العربي الكبير إلى القيادة الرشيدة وحكومة وشعب الإمارات، مشددين على أن البطولة شهدت تنافساً قوياً بين صفوة نجوم 10 منتخبات عربية، وتمنى نجوم «بولينغ الإمارات»، أن يكون إنجازهم العربي دافعاً لتوفير الدعم الكافي في المشاركات المقبلة، مثنين على حرص اتحاد الإمارات للبولينغ على توفير أفضل سبل الإعداد قبل المشاركة في البطولة.

وتمثل إنجاز «بولينغ الإمارات» في البطولة العربية، بالحصول على 6 ميداليات، ذهبية مسابقة الثلاثي عبر، نايف عقاب وحسين السويدي ومحمود العطار، وذهبية مسابقة الفرق عبر السداسي، نايف عقاب وحسين السويدي ومحمود العطار وسلطان القبيسي وعلي الراشدي وعبيد السعدي، وذهبية مسابقة المجموع العام للنجم المتألق نايف عقاب، وفضية مسابقة الزوجي، عبر الثنائي، نايف عقاب ومحمود العطار، وفضية «الماسترز» لنايف عقاب، وبرونزية «الماسترز» لمحمود العطار.

10 منتخبات

وشاركت في البطولة العربية العاشرة للرجال، إلى جانب منتخب الإمارات البطل، منتخبات السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر ومصر والعراق والأردن واليمن، إضافة إلى 7 منتخبات شاركت في البطولة العربية السادسة للسيدات، وهي إلى جانب منتخب الإمارات للسيدات، منتخبات السعودية والبحرين والكويت وعُمان ومصر والعراق.

أعضاء البعثة

وتألفت بعثة «بولينغ الإمارات» إلى البطولة العربية العاشرة للرجال والسادسة للسيدات في مصر من، أحمد خميس العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، رئيساً، والجهاز الفني المكون من، الأمريكي ميكا كويفيونيمي، وسيد إبراهيم الهاشمي، وأحمد عتيق المري، ونجوم منتخب الإمارات للرجال، نايف عقاب وحسين السويدي ومحمود العطار وسلطان القبيسي وعلي الراشدي وعبيد السعدي ومحمد درويش عبدالله وماجد المطروشي، ولاعبات منتخب الإمارات للسيدات، هند الحمادي وريم جمال وأسماء السويدي وميرة البدو ومريم مبارك العبادلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز