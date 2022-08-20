الإمارات تحقق أفضل مركز بمشاركاتها في «ألعاب التضامن»

المصدر: قونية - أحمد جمال الدين

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رفع أحمد سالم لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه علم الإمارات في حفل ختام النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي استضافتها مدينة قونية التركية خلال الفترة (9 ـــــ 18) من الشهر الجاري بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وشاركت الإمارات فيها بـ 53 رياضياً تنافسوا في 9 رياضات فردية مختلفة.

وحقق وفدنا الرياضي 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات، والجودو، والقوس والسهم لأصحاب الهمم.

وحلت الإمارات في المركز الـ14 بجدول الترتيب العام والمركز الخامس عربياً وهو أفضل ترتيب خلال مشاركة الإمارات في دورات ألعاب التضامن الإسلامي، وتقدمت الإمارات في جدول الترتيب العام مقارنة بدورات ألعاب التضامن الإسلامي السابقة ومنذ النسخة الأولى عام 2005 بجدة التي احتلت فيها المركز الـ 20 برصيد 5 ميداليات، فيما جاءت الإمارات في المركز 19 بالنسخة الثالثة من الدورة عام 2013 في بالمبانغ بإندونيسيا برصيد 4 ميداليات، واحتلت المركز الـ 29 في النسخة الرابعة بالعاصمة الأذرية باكو عام 2017 بـ4 ميداليات كذلك.

وتصدرت تركيا جدول الترتيب العام برصيد 341 ميدالية بواقع 145 ذهبية و107 فضيات و89 برونزية، فيما حلت أوزبكستان بالمركز الثاني برصيد 158 ميدالية بواقع 51 ذهبية و42 فضية و65 برونزية، فيما جاءت إيران بالمركز الثالث برصيد 133 ميدالية بواقع 39 ذهبية، و44 فضية، و50 برونزية.

عروض فنية

وشهد حفل الختام الذي أقيم على ملعب استاد جامعة سلجوق في قونية بعض العروض الفنية للدولة المستضيفة، مع إلقاء كلمة ختامية من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، قبل أن يتسلم علم الاتحاد من محمد كساب أوغلو وزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا، رئيس اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، تمهيداً لتسليمه إلى الكاميرون باعتبارها الدولة المنظمة للنسخة السادسة من الألعاب في عاصمتها ياوندي عام 2025.

ترتيب

وجاءت مملكة البحرين في المركز الأول عربياً برصيد 23 ميدالية بواقع 9 ميداليات ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات، تلتها الجزائر في المرتبة الثانية عربياً بإجمالي ميداليات 42 ميدالية بواقع 7 ذهبيات، و12 ميدالية فضية، و23 برونزية، فيما جاءت الكويت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية المشاركة برصيد 16 ميدالية بواقع 5 ذهبيات، و9 فضيات، وميداليتين برونزيتين، ودولة قطر في المركز الرابع عربياً برصيد 12 ميدالية ملونة بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، و5 ميداليات برونزية.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز السادس عربياً برصيد 24 ميدالية بواقع ذهبيتين و12 ميدالية فضية، و10 ميداليات برونزية، فيما احتلت الأردن المرتبة السابعة عربياً بإجمالي 12 ميدالية ملونة بواقع ذهبيتين و4 ميداليات فضية و6 برونزيات، وسلطنة عُمان في المركز الثامن على المستوى العربي برصيد 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وميداليتين برونزيتين.

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