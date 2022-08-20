الذيد يناقش متطلبات الألعاب الجماعية

المصدر: الذيد – البيان

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ناقشت لجنة الألعاب الجماعية بنادي الذيد خلال اجتماعها الأول والذي ترأسه سالم سيف الكتبي المدير التنفيذي بحضور كل الأعضاء استعدادات ومتطلبات الموسم الرياضي الجديد 2023-2022 لمختلف الألعاب الجماعية التي يضمها النادي. وشدد الاجتماع على ضرورة تذليل كل العقبات التي تعتري مسار الأندية وتهيئة الظروف المناسبة للاعبين للقيام بدورهم على أكمل وجه.

من ناحية أخرى اختتم النادي ، فعاليات مهرجان الألعاب المائية، وسط منافسات لافتة من الأندية الرياضية المشاركة، تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، في الأنشطة الصيفية المقامة تحت شعار «عطلتنا غير».

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