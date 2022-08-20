إقبال كبير على «معسكر الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل معسكر الجوجيتسو الصيفي، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشراكة مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار (IVI)، استقبال العديد من الأطفال لدى مجموعة مختارة من المنشآت الرياضية التابعة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في أبوظبي ودبي والعين.

ويحظى المعسكر الذي تستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري بأصداء إيجابية بين أوساط المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 6-16 عاماً، إذ لا يزال يستقطب أعداداً متزايدة من محبي الجوجيتسو الراغبين بصقل مهاراتهم وتحسين أدائهم، والاستفادة من الأسبوع الأخير الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرائعة.

مكاسب

ويقول مصطفى راضي أحد المدربين المشرفين على المعسكر: «نجحت هذه الفعالية الرائعة التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تحقيق العديد من المكاسب، والتي من أبرزها تعزيز الوعي برياضة الجوجيتسو وقيمها لدى شريحة جديدة من الأطفال المهتمين في توثيق صلتهم باللعبة وتدشين مشوارهم الاحترافي خلال الأعوام المقبلة». ويضيف راضي: «نشعر بسعادة كبيرة حيال تحقيق المعسكر الصيفي لأهدافه ونجاحه في جذب المزيد من المشاركات للالتحاق بفعاليات الأسبوع الأخير والتعرف عن كثب على رياضة الجوجيتسو، ما يعكس نجاح رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو».

فرصة فريدة

يواصل معسكر الجوجيتسو الصيفي ترحيبه بالرياضيين الصغار ضمن فئات منفصلة للمبتدئين والمتقدمين، متيحاً لهم فرصة فريدة للتعرف على إحدى أشهر رياضات الدفاع عن النفس وتعلّم قوانين اللعبة واحتساب النقاط، فضلاً عن الأجواء الحماسية التي لا تخلو من المتعة.

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