«أبيض» اليد يواجه العنابي في «آسيوية الشباب»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يدشن منتخبنا في الثالثة عصر اليوم مشواره في البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين لكرة اليد مواليد 2004 بمواجهة نظيره المنتخب القطري في انطلاق منافسات البطولة التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 20 ولغاية 31 أغسطس الجاري، وتقام منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، وتشهد مشاركة 11 منتخباً آسيوياً تتطلع للتتويج باللقب القاري والتأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 2023 في كرواتيا.

ويخوض منتخبنا هذا المحفل الآسيوي ضمن المجموعة الثانية والتي ضمت معه اليابان والسعودية والعراق والكويت، فيما تضم الأولى البحرين، وإيران، والهند، وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.

وستكون المواجهة الثانية لمنتخبنا أمام الكويت غداً وتحصل الفرق على راحة لمدة يوم على أن تعود المواجهات مجدداً الثلاثاء أمام اليابان وستكون المواجهة الرابعة أمام السعودية الأربعاء، ثم تعود المنتخبات للراحة لمدة يوم ويختتم منتخبنا مواجهاته في الدور الأول أمام العراق 26 أغسطس الجاري.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، بعد حصول القارة الآسيوية على مقعدين إضافيين، بناءً على النتائج السابقة للمنتخبات الآسيوية في بطولات العالم.

طموح وآمال

وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد رئيس البعثة أن المنتخب استعد، من خلال تدريبات ومعسكرات محلية، وكان التركيز في آخر 3 أسابيع في معسكري نادي الحمرية، وأن الجهاز الفني المكون من قاسم عاشور ومساعده إبراهيم الأميري حرص على العمل الجاد في سباق مع الزمن من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية والارتقاء بالجانب المهاري الفردي والجماعي للاعبين وترسيخ عملية الانسجام بين اللاعبين، ونأمل أن نقدم صورة مشرفة لكرة اليد الإماراتية، في المحفل الآسيوي.

وأوضح الحمادي أن المجموعة الثانية التي يلعب فيها منتخبنا تعتبر «حديدية» لأنها تضم فرقاً قوية منها اليابان والسعودية وقطر والكويت، وجميع هذه المنتخبات تتنافس على التأهل إلى «المربع الذهبي» الذي سيكون بمثابة بوابة تأهل رسمية إلى «المونديال»، ورغم ذلك الحظوظ قائمة لمنتخبنا في الظهور بمستوى متميز، والمنافسة على التأهل للمربع، أو بطاقة تأهل مونديالية، في ظل تقارب المستوى، خاصة أن المستويات الخليجية ليست بعيدة عن منتخبنا.

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