أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام ألعاب التضامن

المصدر: وام

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حمل أحمد سالم لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه علم الإمارات في حفل ختام النسخة الخامسة من دورات ألعاب التضامن الإسلامي، والتي استضافتها مدينة قونية التركية من 9 إلى 18 أغسطس الحالي بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة.

وشاركت الإمارات في هذه الدورة بـ 53 رياضياً تنافسوا في 9 رياضات فردية مختلف، وحقق وفدنا 10 ميداليات ملونة /3 ذهبيات وفضيتان و5 برونزيات/، وجاءت هذه الميداليات عن طريق 3 رياضات هي الدراجات، والجودو، والقوس السهم لأصحاب الهمم.

وشهد حفل الختام، على ملعب ستاد "جامعة سلجوق" في قونية بعض العروض الفنية للدولة المضيفة، مع إلقاء كلمة ختامية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

بعد ذلك، تسلم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل علم الاتحاد من محمد كساب أوغلو وزير الشباب والرياضة التركي، رئيس اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي، تمهيداً لتسليمه إلى الكاميرون باعتبارها الدولة المنظمة للنسخة السادسة من الألعاب، والتي تقام في عاصمتها "ياوندي" عام 2025.

واحتلت بعثة الإمارات المركز الـ14 بجدول الترتيب العام للدورة والمركز الخامس عربياً.

وتقدمت الإمارات في جدول الترتيب العام مقارنة بالدورات السابقة لألعاب التضامن الإسلامي، منذ النسخة الأولى عام 2005 بجدة، والتي احتلت فيها المركز 20 برصيد 5 ميداليات، فيما جاءت في المركز 19 بالنسخة الثالثة عام 2013 في بالمبانج بإندونيسيا برصيد 4 ميداليات، واحتلت المركز 29 في النسخة الرابعة في باكو عاصمة أذربيجان عام 2017 بـ 4 ميداليات.

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