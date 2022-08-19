"رفع الأثقال": المنتخب حقق أهدافه في "التضامن الإسلامي" استعدادا للأولمبياد

المصدر: وام

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أكد حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أن منتخب الإمارات لرفع الأثقال حقق أهدافه التي شارك من أجلها في النسخة الخامسة من دورات ألعاب التضامن الإسلامي، والتي اختتمت أمس الخميس بمدينة قونيه التركية

وأوضح أن هذه المشاركة جاءت في إطار استراتيجيته للتحضير للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "باريس 2024".

وشارك منتخب الإمارات لرفع الأثقال بلاعبين ولاعبتين في منافسات اللعبة بالدورة، وهم الشيخ خالد منتصر القاسمي /وزن 67 كجم/، وأحمد مصطفى الجناحي /وزن 81 كجم/، وعلياء البستكي /وزن 64 كجم/ ومي المدني /وزن 71 كجم/.

وأوضح العجمي أن المنافسة لم تكن على سهلة على الإطلاق، لأن معظم اللاعبين المشاركين من أبطال العالم في اللعبة، في ظل التفوق المعروف للدول الإسلامية في هذه الرياضة، والاحتكاك بمثل هؤلاء اللاعبين كان هو الهدف من البداية خاصة أن لاعبي منتخب الإمارات كانوا هم الأصغر سنا على الإطلاق في منافسات رفع الأثقال بالدورة، وبالتالي فهم الأقل خبرة.

وقال: "طموحنا من البداية كان الاحتكاك مع أبطال العالم، ورغم ذلك قدم اللاعبون أداء طيبا ونتائج ملموسه، فنجح الشيخ خالد منتصر القاسمي في تحقيق 13 كجم أفضل من مجموعته السابقة، وهو نفس ما فعله زميله أحمد مصطفى الذي حقق أكثر من 20 كجم أفضل رغم أنها أول مشاركة له خارج الدولة".

وأضاف: "هذه الدورة كانت المشاركة الخارجية الأولى لعلياء البستكي، وكان طموحنا لها تحقيق محاولات صحيحه فقط خلال مشاركتها، ونجحت في تجاوز ذلك بل وحققت 8 كجم أفضل على مجموعها السابق ..أما زميلتها مي مدني، فهي الوحيدة التي كانت تتمتع بالخبرة الأولمبية ولكنها مرضت قبل المشاركة مباشرة وكنا نتوقع لها أن تكون بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتها".

وأكد العجمي أن عودة اللاعبين من هذا المعترك الصعب الذي شارك فيه لاعبون كبار من 56 دولة، من دون إصابات وبتحقيق أرقام أفضل، يعد إنجازا كبيرا، بعد اكتسابهم خبرة كبيرة.

وقال: "من الضرورة المشاركة في مثل هذه البطولات الكبرى لنكتسب الخبرة، ونعرف موقعنا في المنافسة العالمية، خاصة أن طموحنا التأهل لبطولات أكبر والإعداد للمشاركة في أولمبياد 2024".

وأوضح العجمي أن اتحاد رفع الأثقال جدد ثقته في مدرب المنتخب، رضا البطوطي مدرب منتخب الشباب وهبة الله عبد الرحمن مدربة منتخب الفتيات، في ظل جهودهما الملحوظة مع اللاعبين وإداراتهما لخطط التدريب الموضوعة بنجاح، وسعيهما في تنفيذ خطط تطوير اللاعبين.

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