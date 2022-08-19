جوائز قياسية بـ 60.1 مليون دولار في "فلاشيغ ميدوز" هذا العام

المصدر: أ ف ب

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ستَمنح بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى، مجموع جوائز بقيمة قياسية ستبلغ 60.1 مليون دولار هذا العام، مع تخصيص 2.6 مليون دولار للفائز والفائزة بلقب الفردي، ضعف ما سيحصل عليه الوصيف، وفق ما أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب أمس الخميس.

ويتجاوز إجمالي الجوائز المالية القيمة السابقة البالغة 57.5 مليون دولار العام الماضي، مع زيادة لافتة للاعبين واللاعبات خلال الأدوار الأولى.

وقد تم تخصيص 80 ألف دولار لكل لاعب يخرج من الدور الأول و121 ألفاً في الثاني. وتمثّل هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 85% و57% على التوالي منذ العام 2016.

كما سيتم توزيع أكثر من 6.25 مليون دولار في التصفيات، أي زيادة بنسبة 223 في المئة مقارنة مع العام 2016.

وسيحصل بطلا منافسات الزوجي على 688 ألف دولار لكل فريق، وهو ضعف ما سيحصل عليه الثنائي الوصيف.

وتنطلق منافسات فلاشيغ ميدوز في 29 أغسطس الحالي.

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