«شهد بو دبس» تتصدر اختبارات السيدات لاختيار منتخب الإمارات للياقة البدنية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حصدت اللاعبة «شهد بو دبس» المركز الأول في الاختبارات التي نظمتها لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بنسختها الأولى، وضمن الاختبارات الفنية والبدنية النسوية تمهيداً لاختيار لاعبات مواطنات يشكلن نواة أول منتخب إماراتي باللياقة البدنية للسيدات، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي لتطوير جميع الرياضات التي تقع تحت مظلته، وتمهيداً للمشاركة في البطولات الدولية خارج وداخل الدولة مستقبلاً.

وأقيمت التجارب في صالة ويل فيت الرياضية في فندق ميدان في دبي بمشاركة عدد من اللاعبات في الفئتين واللاتي حلن بالمركز الأول.

النتائج

وحققت اللاعبة شهد 275 نقطة منحتها الصدارة، واللاعبة فاطمة الغلبان حصد 210 نقاط منحتها المركز الثاني، وجمعت نورة السراح 204 نقاط في المركز الثالث، وتميزت اللاعبتان ميرة الفلاسي 194 وروضة يوسف 143 نقطة لكل منهما، بينما في الفئة الفضية تميزت اللاعبة علياء بالزمول وجمعت 253 نقطة.

وشهد المنافسات عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي، وعضو اللجنة أحمد أل علي، وأشرف على جهود التقييم الحكم الدولي والسكرتير الفني للاتحاد عبدالمجيد يزبك وحكمات متخصصات.

تفاؤل

وأوضح بن ظبوي: إن النتائج التي أفرزتها المنافسات عموماً تبشر بالخير وتؤكد إمكانية بناء منتخب وطني نسوي في رياضة اللياقة البدنية قادر على المنافسة بشكل طيب في المنافسات الدولية، وتابع: بالرغم من ذلك فإن إجراء التجارب سيستمر بشكل دوري وستقوم لجنة اللياقة البدنية بتنظيمه في أماكن أخرى من أندية وصالات اللعبة بالدولة لاستكشاف الأفضل، ومنح الفرصة لأكبر عدد من النسوة على المشاركة وتأكيد جدارتهن الرياضية بهذه اللعبة.

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