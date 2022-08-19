ذهبية وفضية للإمارات في مونديال «الفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل أبطال الإمارات مسيرتهم القوية والمميزة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، المقامة حالياً في أبوظبي، وأضافوا ميداليتين (ذهبية وفضية) إلى رصيدهم في هذه النسخة من البطولة.

وتابع المنافسات الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان وحضرها محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وعبد العزيز جليدان رئيس الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة ومحمد قمبر رئيس الاتحاد البحريني للفنون القتالية المختلطة. وتوج جاسم الحوسني بالميدالية الذهبية لوزن 67 كجم في منافسات فئة تحت 16 عاماً، وتغلب الحوسني في النهائي على اللاعب الأمريكي جوزيف باورز الأقوى في هذا الوزن.

وحقق عبد الله الدرمكي فضية وزن 40 كجم في منافسات فئة تحت 16 عاما، وذلك بعد هزيمته في النهائي أمام لاعب طاجيكستان القوي فارهودي.

وارتفع رصيد الإمارات في البطولة الحالية إلى 4 ميداليات ملونة بفوز زايد الحمادي «13 عاماً» ببرونزية وزن تحت 48 كجم وزايد الظباري «12 عاماً» ببرونزية وزن «تحت 37 كجم» أول من أمس مع افتتاح فعاليات هذه البطولة.

وقال مبارك المنهالي، عضو لجنة الإمارات للفنون القتالية المختلطة: «فخورون بهذا الإنجاز الذهبي الذي قدمه البطل جاسم الحوسني، ونفخر أيضاً بالأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون خلال البطولة حتى الآن. حصدنا الفضية عن طريق البطل عبدالله الدرمكي إضافة إلى برونزيتين في اليوم الأول».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز