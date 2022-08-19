نقاط التأهيل للأولمبياد تزيد إثارة «أبوظبي غراند سلام للجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة استعداداته لاستضافة بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو لعام 2022.

وتستضيف أبوظبي البطولة للمرة الـ13، وذلك على صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية، من 21 إلى 23 أكتوبر القادم، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو «IJF».

وتوقع محمد بن ثعلوب الدرعي مشاركة أكثر من 75 دولة بهذه النسخة نظراً لقرار الاتحاد الدولي الخاص باحتساب نقاط البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ما يعنى تحسين التصنيف العالمي للذين يسعون للمشاركة في بطولة النخبة الدولية، التي تضم أفضل 32 لاعباً ولاعبة من المصنفين في كل وزن والتي ستقام في ديسمبر 2022 بالقدس.

وأشار بن ثعلوب إلى أن البطولة تحسن أيضاً تصنيف اللاعبين الذين يريدون المشاركة في بطولة العالم 2023، في الدوحة، والتي تشهد مشاركة أفضل 100 لاعب ولاعبة من المصنفين في كل وزن، لافتاً إلى أن اتحادات 3 دول هي السعودية، والعراق وكوت ديفوار تقدمت للمشاركة في بطولة أبوظبي قبل موعد فتح باب التسجيل المحدد له مطلع سبتمبر المقبل.

جدول زمني

ونوه إلى أن الجدول الزمني للبطولة سيصدر بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد الدولي للجودو من خلال كتاب البطولة الذي ينشر بالموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي، ويشتمل على موعد وصول الوفود المشاركة، والمقرر في 18 و19 أكتوبر، وتحديد مقار إقامتها وتدريباتها، وموعد قرعة البطولة المحدد يوم الخميس 20 أكتوبر، فيما تنطلق مباريات البطولة في اليوم التالي.

وأوضح أن ارتفاع عدد الدول المشاركة في البطولة الماضية يؤكد ثقة الدول الأعضاء في إمارات المحبة والسلام والأمن والأمان مواصلة للنجاحات التي سجلتها البطولات الماضية، والتي أشاد بها الاتحاد الدولي للجودو (IJF) ما يضاعف مسؤولية اللجنة المنظمة والجهات الشريكة والمساهمة والمتطوعين خلال البطولة المقبلة للمحافظة على السمعة الطيبة التي اكتسبتها.

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