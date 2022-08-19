منتخب ناشئي اليد إلى البحرين اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لناشئي كرة اليد اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين، والمقررة من 20 إلى 31 أغسطس الحالي. ويترأس البعثة ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، وتضم كلاً من قاسم بن عاشور مدرباً وإبراهيم الأميري مدرباً مساعداً.

كما تضم 18 لاعباً هم: سعيد خلفان وخالد خليل وأحمد حسن وفهد جمعة وعلي حمد ونهيان مبارك وجمعة خميس وغانم عمر وبطي عمر وحمد محمد وراشد يعقوب وعبد الله عيسى وراشد عبيد ومحمد خليل ومحمد جاسم وراشد عبد الرحمن ومسعود أحمد وخليفة علي.

وكانت قرعة البطولة وضعت منتخبنا الوطني بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضاً منتخبات السعودية وقطر والعراق والكويت واليابان. ويستهل منتخبنا مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب القطري غداً ثم يلتقي منتخبات الكويت واليابان والسعودية والعراق على الترتيب في 21 و23 و24 و26 أغسطس الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز