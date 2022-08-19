الإمارات تختتم مشاركة تاريخية في «ألعاب التضامن»

المصدر: قونية - أحمد جمال الدين

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اختتمت الإمارات مشاركة تاريخية في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي حقق فيها وفدنا الرياضي 10 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات للمرة الأولى، وفضيتان و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم.

وكانت الإمارات حققت 5 ميداليات بواقع فضيتين وثلاث برونزيات في النسخة الأولى بجدة بالمملكة العربية السعودية عام 2005، ثم في الدورة الثالثة التي استضافتها مدينة باليمبانغ الإندونيسية عام 2013 حققت الإمارات 4 ميداليات بواقع فضية وثلاث برونزيات، وذلك بعد إلغاء النسخة الثانية عام 2009، فيما حصدت الإمارات 4 ميداليات ملونة بواقع فضية و3 برونزيات في النسخة الرابعة بالعاصمة الأذرية باكو عام 2017، لينجح وفدنا للدورة الخامسة في إضافة الميدالية الذهبية لسجل الإمارات في البطولة وبثلاث ميداليات ذهبيات دفعة واحدة.

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وحصد أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني 3 ميداليات بمسابقات المضمار، إذ فاز بالميدالية الذهبية في سباق الاسكراتش – لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح في الفوز بالميدالية الفضية في سباق الأمنيوم، والميدالية البرونزية في سباق النقاط، فيما أضاف الدراج يوسف ميرزا الميدالية الذهبية في سباق النقاط بالمضمار، كما اقتنص ميرزا الميدالية الثانية بالنسبة له في سباق الطريق الفردي العام للرجال لمسافة 130 كم، وحصد منتخبنا الوطني للجودو 3 ميداليات عن طريق كل من ماجومدومار ماجومدوماروف صاحب ذهبية وزن فوق 100 كغ، فيما حصد نوجزاري تاتالاشغيلي فضية وزن 81 كغ، كما فاز ارام جريجوريان بالميدالية البرونزية بوزن 90 كغ، كما حقق منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم الميداليتين البرونزيتين عن طريق كل من حبيب البلوشي ومحمد الشحي الميدالية البرونزية في مسابقة الزوجي، فيما أضاف كذلك حبيب البلوشي وهيفاء النقبي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط.

وفي اليوم الأخير من المنافسات خسر منتخبنا الوطني للكاراتيه بمسابقة الكاتا الجماعي محققاً المركز الخامس بفارق بسيط ضد منتخبات المغرب والكويت، وإيران وإندونيسيا، حيث شارك كل من الثلاثي مروان المازمي، ويوسف عبدالرحيم، وعبدالغني محمد، كما خسرت اللاعبة فاطمة سالم بمسابقة الكوميتيه بوزن 68 كغ في المباراة الافتتاحية أمام لاعبة أوزبكستان بوني ايجامبرديفيا.

تفاهم

وأكد يوسف عبدالرحيم أنه واجه مع زملائه منتخبات قوية تخوض المنافسات والتدريبات معاً منذ سنوات طويلة، مما عكس مدى التفاهم والتناغم بينهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن منتخبنا الوطني للكاتا برغم من كونه تشكل حديثاً إلا أنه يسير بخطوات ثابتة وسريعة للمنافسة على الميداليات الملونة في المستقبل القريب وقال: سعداء بهذه التجربة المميزة التي طورت مستوانا قبل مشوارنا الحافل خلال المرحلة المقبلة ومنها بطولة غرب آسيا بالأردن، وبطولة آسيا شهر ديسمبر المقبل بأوزبكستان، ومباريات الدوري العالمي، والآن لدينا مدرب على مستوى عال وضع لنا برامج فنية وبدنية وذهنية وأخرى خاصة بالجانب النفسي والتغذية، وهناك العديد من المنتخبات القوية التي شاركت بدورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تعد كذلك من بين الأفضل في العالم بلعبة الكاراتيه ومنها تركيا، والكويت، والمغرب.

نجاح

شارك جابر الزعابي حكمنا الدولي بلعبة الكاراتيه في إدارة جميع المباريات في مختلف الأدوار ضمن منافسات الدورة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بقونية.

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