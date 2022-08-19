«تأمين الفعاليات» تبحث الاستعداد لـ«آسيا للكريكت»

المصدر: دبي - البيان

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ترأس العميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالوكالة، اجتماعًا تنسيقياً لتأمين استضافة بطولة آسيا للكريكت لعام 2022 في نسختها 15 بمشاركة 9 منتخبات، والتي ستنطلق مبارياتها في 27 من أغسطس الجاري على استاد دبي الدولي للكريكت، والشارقة للكريكت، وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في قاعة تأمين الفعاليات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، علي عمر، مدير إدارة التطوير الرياضي، في مجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من الجهات الحكومية ذات العلاقة، واللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد العميد الفلاسي أن لجنة تأمين الفعاليات في كامل جاهزيتها لاستقبال الحدث الرياضي وتأمينه في دبي، لا سيما أن البطولة التي تستقطب جماهير كبيرة من عشاق هذه الرياضة، منوهاً لإعداد خطة أمنية كفيلة بتأمين الحدث داخل الملعب وأثناء تسيير الدوريات الأمنية، حرصاً على وصول الجماهير واللاعبين إلى الملعب بكل مرونة ويسر.

تنسيق

وأشار العميد الفلاسي، إلى التنسيق مع الشركاء من الشركات الأمنية المشاركة في تأمين الحدث، وذلك لتحديد الضوابط والإجراءات الأمنية، لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس تناغم وانسجام كل فرق العمل، والنزول الميداني لتفقد إجراءات الأمن والسلامة، والعمل على تذليل جميع التحديات وتوفير سبل دخول وخروج الجماهير بسلاسة ومرونة.

وفي ختام اللقاء، تمنى العميد النجاح لهذا الحدث الآسيوي الذي سيشاهده الملايين، والخروج ببطولة تعكس الصورة المشرفة عن دولة الإمارات كونها حاضنة الفعاليات والبطولات العالمية، بما تملكه من كفاءة واقتدار في تنظيم وتأمين الفعاليات العالمية.

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