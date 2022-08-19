شهد تتصدر اختبارات اختيار «منتخب اللياقة البدنية»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حصدت اللاعبة شهد بو دبس المركز الأول في الاختبارات التي نظمتها لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بنسختها الأولى، وضمن الاختبارات الفنية والبدنية النسوية تمهيداً لاختيار لاعبات مواطنات يشكلن نواة أول منتخب إماراتي باللياقة البدنية للسيدات وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي لتطوير جميع الرياضات التي تقع تحت مظلته وتمهيداً للمشاركة في البطولات الدولية خارج وداخل الدولة مستقبلاً.

وأقيمت التجارب في صالة ويل فيت الرياضية في فندق ميدان في دبي بمشاركة عدد من اللاعبات في الفئتين الذهبية والتي حلت بالمركز الأول.

وحققت اللاعبة شهد بو دبس 275 نقطة منحتها الصدارة.

وشهد المنافسات عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي، وعضو اللجنة أحمد أل علي، وأشرف على جهود التقييم الحكم الدولي والسكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد يزبك وحكمات متخصصات.

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