«الشعفار جميرا» يدعم صفوفه

المصدر: دبي - البيان

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ضم فريق الشعفار جميرا للدراجات عدداً من اللاعبين الجدد، وقام أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي مؤسس الفريق بتوقيع عقود ضمن عامر الدهماني وراشد البلوشي وناصر سيف المعمري وعمر أهلي والذين برزت أسماؤهم بقوة خلال منافسات الموسم الماضي مع فريق تريك ام 7.

وناصر المعمري لاعب سابق في المنتخب الوطني وحصد مع المنتخب عدد من الميداليات العربية والخليجية وشارك الموسم الماضي في دوري فرق الهواة، أما عامر الدهماني وراشد البلوشي وعمر أهلي فهم فقد برزت أسماؤهم بقوة خلال منافسات دوري الهواة في آخر موسمين وحققوا العديد من الميداليات في سباقات الدوري المحلي.

ورحب الشعفار بالنجوم الجدد ضمن الفريق وتمنى لهم الاندماج والتكيف السريع مع المجموعة الحالية.

من ناحيتها قالت نوره الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مدير التسويق بالفريق، إن الخطوة تأتي في إطار سعي الفريق نحو الحفاظ على الصدارة في الدوري المحلي والبطولات المجتمعية تنفيذاً لاستراتيجية الفريق في استقطاب أفضل العناصر وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في فئة الهواة المواطنين تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.

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