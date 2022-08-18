ذهبية وفضية للإمارات في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

المصدر: وام

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واصل أبطال الإمارات مسيرتهم القوية والمميزة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، المقامة حاليا في أبو ظبي، وأضافوا ميداليتين /ذهبية وفضية/ إلى رصيدهم في هذه النسخة من البطولة.

وتابع المنافسات اليوم الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان وحضرها سعادة محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وعبد العزيز جليدان رئيس الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة ومحمد قمبر رئيس الاتحاد البحريني للفنون القتالية المختلطة.

وتوج جاسم الحوسني بالميدالية الذهبية لوزن 67 كجم في منافسات فئة تحت 16 عاما.

وتغلب الحوسني في النهائي على اللاعب الأمريكي جوزيف باورز الأقوى في هذا الوزن.

وحقق عبد الله الدرمكي فضية وزن 40 كجم في منافسات فئة تحت 16 عاما، وذلك بعد هزيمته في النهائي أمام لاعب طاجيكستان القوي فارهودي.

وارتفع رصيد الإمارات في البطولة الحالية إلى 4 ميداليات ملونة بفوز زايد الحمادي /13 عاما/ ببرونزية وزن تحت 48 كجم وزايد الظباري /12 عاما/ ببرونزية وزن /تحت 37 كجم/ أمس مع افتتاح فعاليات هذه البطولة.

وقال مبارك المنهالي، عضو لجنة الإمارات للفنون القتالية المختلطة: "فخورون بهذا الإنجاز الذهبي الذي قدمه البطل جاسم الحوسني، ونفخر أيضاً بالأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون خلال البطولة حتى الآن. حصدنا الفضية عن طريق البطل عبدالله الدرمكي إضافة إلى برونزيتين في اليوم الأول".

وأضاف: "نسير على خطى الجوجيتسو وبنفس الاستراتيجية وبناء الأسس الصحيحة. وهذا الأمر ساعد اللاعبين أصحاب المشاركات السابقة في رياضة الجوجيتسو بالظهور بأفضل مستوى لهم خلال المنافسات، وهذه المشاركة الأولى للمنتخب بـ30 لاعباً ماهي إلا بداية فقط وستكون لنا مشاركات أكبر وأفضل في المستقبل".

وقال وسام أبي نادر، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: "حققت البطولة أرقاماً قياسية على مستوى عدد المنتخبات المشاركة واللاعبين وكان من الممكن مشاركة عدد أكبر من المنتخبات، لكن الأمر المثير للاهتمام هو الإنجازات الذهبية التاريخية للمنتخبات العربية مثل الإمارات ولبنان والسعودية وهذا يعكس مدى تطور الأداء والمستويات في المنطقة العربية ونحن سعداء بهم وبإنجازاتهم".

ووجه رسالة للاعبين بقوله :إن مستقبلهم يبدأ من هنا، ومن هذه الخطوات المبكرة؛ ولذلك عليهم الاستفادة من الفرصة لاكتساب الخبرات والتعلم أكثر وصقل المهارات بالإضافة لبناء الثقة بالنفس التي تصنع منهم أبطالاً فيما بعد".

وأبدى كريستين الفاريز مدرب المنتخب الأمريكي سعادته بالتواجد في أبوظبي للمرة الأولى قائلاً: "أبوظبي عاصمة جميلة وأنا مستمتع بتواجدي فيها وبين أهلها الكرام... أثبتت الإمارات للجميع قدرتها الفائقة على احتضان مختلف البطولات الرياضية العالمية، لاسيما بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين وتميزت تلك البطولة بتنظيمها الذي فاق التوقعات، لتصبح بذلك أبوظبي وجهة رئيسية ومفضلة لدى جميع المنتخبات بالمشاركة والإقبال عليها".

وأضاف: "لاحظنا تطورا كبيرا في أداء المنتخبات لاسيما منتخب طاجيكستان الذي يعد أقرب منافس لنا في هذه البطولة، ولكننا على ثقة كبيرة بلاعبينا وأمامنا هدف واضح وهو الفوز بالمركز الأول وحصد أكبر عدد من الميداليات".

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