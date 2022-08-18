غدا.. فريق "الإمارات" للدراجات يبدأ تحديا جديدا عبر جولة إسبانيا

المصدر: وام

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يبدأ فريق "الإمارات" للدراجات الهوائية غدا الجمعة تحديا جديدا في مسيرته الناجحة بالموسم الحالي، من خلال مشاركته المرتقبة في النسخة الـ77 من سباق إسبانيا الدولي /لا فويلتا/ ، والذي تقام فعالياته حتى 11 سبتمبر المقبل.

وتنطلق فعاليات السباق غدا من مدينة أوتريخت الهولندية، ويتطلع فريق "الإمارات" لتقديم أداء قوي يتوج به إنجازاته المذهلة طوال الموسم، حيث يمثل /لا فويلتا/ آخر الجولات الكبرى لسباقات الدراجات هذا الموسم.

ويمتد سباق المرحلة الأولى /ضد الزمن/ لمسافة 23.3 كم في أوترخت. وبعد 3 مراحل في هولندا، سيحصل المتسابقون على راحة في 22 أغسطس الحالي للانتقال إلى إسبانيا لاستكمال السباق الذي يشتمل على 21 مرحلة منها 7 مراحل جبلية، و6 مراحل على مسارات مستوية، و4 مراحل هضبية.

كذلك تتضمن فترة السباق الحصول على يومي راحة في 29 أغسطس الحالي و5 سبتمبر المقبل.

كما سيواجه الدراجون مرحلتين تقامان على مسار مستوٍ وتنتهيان بسباقات جبلية، فضلاً عن سباق ضد الزمن للفرق، وسباق ضد الزمن للأفراد.

ويخوض الدراجون في البداية عدداً من السباقات المستوية، حيث يحظى الدراجون المتخصصون بسباقات السرعة بفرصة لاستعراض مهاراتهم وقدراتهم، بمن فيهم باسكال أكرمان الذي سيقود تشكيلة فريق الإمارات في هذه السباقات بعد أدائه القوي في جولة بولندا وفوزه بالمرحلة الرابعة فيها.

وبوصول الدراجين للسباقات الجبلية بعد الأسبوع الأول، سيسعى المتخصصون منهم في سباقات التسلق إلى تحقيق فوز مبكر لإحراز تقدم في التصنيف العام على منافسيهم.

ويتولى البرتغالي جواو ألميدا قيادة جهود فريق الإمارات في هذه السباقات بعد أدائه الناجح في موسم 2022 حتى الآن.

ويشارك ألميدا في جولة إسبانيا بعد فوزه بالمرحلة النهائية في جولة بورجوس، والتي تمكن خلالها من تجاوز منافسيه في اللحظات الأخيرة من السباق لينتزع منهم فوزاً مبهراً في سباق المرحلة تمكن به من احتلال المركز الثاني في التصنيف العام للجولة.

ويتطلع ألميدا لتقديم أداء مشابه يمكِّنه من اعتلاء منصة التتويج النهائية في مدريد مع نهاية السباق في 11 سبتمبر.

وقال ألميدا: "ستكون هذه مشاركتي الأولى في جولة إسبانيا، وأتطلع لانطلاقها. قدمت أداء قويا في جولة بورجوس، وجاء فوزي في المرحلة النهائية ليعزز ثقتي بنفسي وبقدراتي. أتمتع حالياً بلياقة عالية، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتائج طيبة بفضل تشكيلتنا القوية".

وأشار: "يصعب عليَّ التنبؤ بمجريات الجولة، وستصبح أهدافنا أكثر وضوحاً مع انطلاق السباقات. ستكون الرحلة طويلة ، لكنني أتطلع لخوض هذا التحدي بحماس".

ويخوض خوان أيوسو مشاركته الأولى مع فريق "الإمارات" في الجولات الكبرى.

وباعتباره الدراج الأصغر في الجولة، يأمل أيوسو في تقديم أداء قوي بالسباق الذي يقام في بلاده لتعزيز مكانته على الساحة العالمية.

وكان أيوسو /19 عاماً/ قدَّم أداء طيباً مكنه من الفوز في سباق حلبة جيكستو، ليتوج فوزه هذا بتوقيع عقد جديد مع فريق الإمارات يمكَّنه من البقاء في صفوف الفريق حتى نهاية 2028.



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