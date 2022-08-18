رائحة فضائح تفوح من أولمبياد طوكيو

المصدر: البيان

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ألقت السلطات اليابانية القبض على مدير سابق في لجنة طوكيو المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية للاشتباه في تلقيه رشى.

كما ألقت النيابة العامة في طوكيو القبض على ثلاثة أشخاص آخرين على صلة بشركة ملابس قامت برعاية أولمبياد طوكيو للاشتباه في تورطهم في عملية الرشوة، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

يذكر أن أولمبياد طوكيو 2020، استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021، بسبب فيروس كورونا، وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب برصيد 113 ميدالية (39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية).

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