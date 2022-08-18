الإمارات تودّع «ألعاب التضامن» بـ«الكاراتيه»

المصدر: قونية – أحمد جمال الدين

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يختتم منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركة الإمارات بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية وتختتم اليوم بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وشاركت الإمارات فيها بـ 53 رياضياً تنافسوا في 9 رياضات فردية مختلفة. ويشارك منتخبنا للكاراتيه اليوم بالرباعي مروان المازمي، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد بمسابقة الكاتا الجماعي، فيما تخوض فاطمة سالم مسابقة وزن 68 كغ كوميتيه.

وعلى صعيد منافسات اليوم الأول للكاراتيه، خسر لاعب منتخبنا الوطني مروان المازمي بمنافسات فردي الكاتا محققاً المركز الخامس في المسابقة التي شهدت مشاركة العديد من أبطال العالم، فيما فازت حوراء العجمي بمنافسات وزن 50 كغ بالمباراة الأولى ضد اللاعبة الأذرية عزيزوفا إنجي، قبل أن تخسر أمام بطلة العالم اللاعبة التركية سيراب اوزيلك.

وأعربت حوراء العجمي لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه عن رضاها بالأداء، مؤكدة أن مستواها كان متقارباً مع اللاعبة التركية بطلة العالم التي أوقعتها القرعة في طريقها مبكراً، مشيرة إلى أن عامل الأرض والجمهور كان في صالح منافستها، كما عبرت عن خالص أمنياتها لجميع اللاعبين واللاعبات بالتوفيق في المسابقات المتبقية بالدورة، وكذلك في بطولة العالم للناشئين والشباب المقبلة.

وفاز اللاعب محمد جاسم الأنصاري في المباراة الأولى لوزن 75 كغ بمسابقة الكوميتيه على لاعب تشاد قبل أن يخسر أمام اللاعب الأردني حسن مصاروة، كما خسر اللاعب أحمد سالم من اللاعب المغربي سعيد أوباية بوزن 67 كغ.

وأنهى منتخبنا الوطني للمبارزة مشواره في الدورة بمسابقة الفرق للايبيه بعد خسارته من نظيره الأذري بنتيجة (45 – 33) بمشاركة الثلاثي خليفة الزرعوني، وعبدالله الحمادي، ومحمد المازمي.

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كما اختتم منتخبنا الوطني للسباحة مشاركته في الدورة بـ3 سباقات مختلفة، إذ حققت مها الشحي ومهرة الشحي 29.95 ثانية و29.83 ثانية على الترتيب في سباق 50 متر حرة، فيما سجل سالم ثابت وسعيد فرج 26.22 ثانية و27.96 ثانية على الترتيب بسباق 50 متر فراشة، كما سجلت كل من مها الشحي وميرة الشحي 5:08.41 ثانية و5:14.44 ثانية بسباق 400 متر حرة. وخرج منتخبنا الوطني للقوس والسهم من منافسات الفرق فئة مختلط ومنافسات الزوجي بعد إنهاء مسابقتي الفردي للرجال والسيدات.

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