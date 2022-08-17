القنصل العام لكوريا الجنوبية يشيد بالتطور الرياضي في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد مون بيونج جون القنصل العام لكوريا الجنوبية في دبي بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في جميع المجالات، ومنها المجال الرياضي، وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة القنصل العام لكوريا الجنوبية إلى مجلس دبي الرياضي والتي التقى خلالها سعيد حارب أمين عام المجلس، واطلع على دور المجلس في إدارة وتطوير العمل الرياضي بإمارة دبي والأجندة الحافلة للفعاليات الرياضية المختلفة التي يتم تنظيمها في دبي سنويا.

وأكد مون بيونج جون على التأثير الكبير للبطولات والفعاليات التي تنظمها الإمارات، والتي تستقطب مشاركة ومتابعة فئات كبيرة من أبناء المجتمع.

كما أبدى رغبة الجانب الكوري في تعزيز التعاون مع المجلس في مجال الرياضة والعمل معا لاستقطاب وتنظيم فعاليات رياضية متنوعة خاصة في رياضة التايكوندو التي نشأت في كوريا الجنوبية وانطلقت لمختلف دول العالم.

وناقش أمين عام المجلس آفاق التعاون الرياضي بين الجانبين الصديقين لتحقيق الأهداف المشتركة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لتأثيرها الإيجابي الكبير على صحة وسعادة أفراد لمجتمع ولدورها في تعزيز سبل التقارب والتعايش والتقارب بين جميع مكونات المجتمعات.

واستعرض سعيد حارب أبرز الفعاليات الرياضية، التي تقام في دبي، والتي تتجاوز 400 فعالية في العام الواحد من بينها فعاليات رياضية تنافسية وأخرى مجتمعية في البر والبحر والصحراء والجبل والثلج وفي الصالات والملاعب المختلفة ومن بينها عشرات الفعاليات الرياضية الدولية المختلفة، وأبرز المنشآت الرياضية المصممة على أحدث طراز وفق المعايير الدولية.

وفي ختام الزيارة، اصطحب حارب الضيف في جولة بمقر المجلس وأطلعه على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ودليل الفعاليات الرياضية، ومختبر الابتكار، كما قدّم إليه النسخة الإنجليزية من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كما أهدى له درع المجلس التذكارية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز