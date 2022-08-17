محافظ ظفار يتسلم كتاب وطن من ذهب عن الكرة الإماراتية

المصدر: ظفار - البيان

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تسلم مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظة ظفار، صباح اليوم، في مجمع قابوس الثقافي الرياضي والترفية إصدارين توثيقين عن مسيرة الكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان «في ذاكرة الوطن»، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، والذي قام بتقديمه الزميل محمد الجوكر المستشار الإعلامي لصحيفة البيان الإماراتية، وكتاب آخر قدمة الزميل ناصر محمد رئيس القسم الرياضي في جريدة الأيام البحرينية، بعنوان «مئوية كرة القدم البحرينية»، بحضور رئيس البلدية ورئيس جمعية الصحفيين د. محمد العريمي، وعدد من المستشارين ورؤساء الأندية والمنظمين لمونديال الدوحة، والزملاء الإعلاميين العرب، الذين لبوا دعوة السلطنة لحضور الملتقى الإعلامي الرياضي العربي المقام حالياً في مدينة صلالة على هامش احتفالاتها بالخريف.

وأشاد الحضور بالعمل التوثيقي وأهميته، وتأتي هذه الاحتفالات بعنوان كأس العالم في ربوع عمان.

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