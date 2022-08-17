غدا.. "الكاراتيه" يختتم مشاركة الإمارات بـ"ألعاب التضامن الإسلامي"

المصدر: وام

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يختتم منتخبنا الوطني للكاراتيه غدا "الخميس" مشاركتنا في النسخة الخامسة من دورات ألعاب التضامن الإسلامي، والتي يسدل الستار على فعالياتها غدا بعد منافسات قوية شارك فيها 6000 رياضي من 56 دولة.

وشاركت الإمارات في هذه النسخة ببعثة تضم 53 رياضيا ورياضية تنافسوا في 9 رياضات فردية مختلفة، وبلغ حصاد البعثة حتى الآن 10 ميداليات ملونة /3 ذهبيات وفضيتان و5 برونزيات/ .

ويختتم منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركته في الدورة غدا عن طريق الرباعي، مروان المازمي، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد بمسابقة الكاتا الجماعي، وفاطمة سالم بمسابقة وزن 68 كجم كوميتيه .

وفي منافسات اليوم الأول للكاراتيه، حقق لاعب منتخبنا الوطني مروان المازمي المركز الخامس بمنافسات فردي الكاتا التي شهدت مشاركة العديد من أبطال العالم، وفازت حوراء العجمي بمنافسات وزن 50 كجم في المباراة الأولى أمام عزيزوفا إنجي لاعبة أذربيجان، قبل أن تخسر أمام بطلة العالم التركية سيراب اوزيلك.

وفاز اللاعب محمد جاسم الأنصاري في المباراة الأولى لوزن 75 كجم بمسابقة الكوميتيه على لاعب تشاد قبل أن يخسر أمام الأردني حسن مصاروة، وخسر أحمد سالم أمام المغربي سعيد أوباية بوزن 67 كجم.

وأكد الأنصاري أن مشاركته في هذه الدورة تجربة عملية ومحطة إعداد لبطولة العالم التي تقام في نفس المدينة خلال أكتوبر المقبل .. وقال : " استفدت كثيرا من هذا المحفل القوي الذي يسبق مشاركتي ببطولة العالم المقبلة في قونية، وهو أمر في صالح جميع المشاركين الذين سيخوضون مجدداً غمار المنافسة في نفس الأجواء وعلى ذات المنشآت، لاسيما وأن المستويات الموجودة جميعها مرتفعة".

من جهتها أعربت حوراء العجمي عن رضاها بالأداء، مؤكدة أن مستواها كان متقارباً مع التركية بطلة العالم التي أوقعتها القرعة في طريقها مبكرا، وأشارت إلى أن عامل الأرض والجمهور كان في صالح منافستها، كما عبرت عن خالص أمنياتها لجميع اللاعبين واللاعبات بالتوفيق في المسابقات المتبقية بالدورة، وكذلك في بطولة العالم للناشئين والشباب المقبلة.

واختتم منتخبنا الوطني للسباحة مشاركته في الدورة بـ3 سباقات، حيث حققت مها الشحي ومهرة الشحي 29.95 ثانية و29.83 ثانية على الترتيب في سباق 50 مترا حرة، وسجل سالم ثابت وسعيد فرج 26.22 ثانية و27.96 ثانية على الترتيب بسباق 50 مترا فراشة، كما سجلت مها الشحي وميرة الشحي 5:08.41 ثانية و5:14.44 ثانية على الترتيب بسباق 400 متر حرة.

وأكد مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة أهمية خوض المحافل والاستحقاقات الكبرى لجميع الرياضيين، لاسيما إذا كانوا في مرحلة عمرية مبكرة .. وقال : " سعيد بتجربة جميع السبّاحين والسبّاحات في خوض غمار دورة ألعاب التضامن الإسلامي في ظل وجود العديد من أبطال العرب والعالم، وهي فرصة ومحطة قوية للاستعداد خلال المرحلة المقبلة".

وتقدم الحتاوي بالشكر للجنة الأولمبية الوطنية على إتاحتها الفرصة أمامنا للتواجد في هذا المحفل القوي، ولجميع أعضاء الوفد الذين حرصوا منذ اللحظة الأولى لوصول الرياضيين على متابعتهم وتشجيعهم وتسهيل مهمتنا في هذه المشاركة".

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