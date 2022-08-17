دبا الدولية لبناء الأجسام والفيزيك السبت

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يستضيف فندق ميدان في دبي يومي السبت والأحد المقبلين بطولة دبا الدولية لبناء الأجسام والفيزيك بنسختها الرابعة، والتي ينظمها مركز دبا لبناء الأجسام بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وبحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية في الدولة وبرعاية مجموعة الوادي الأخضر وأولومبيا جيم ومجموعة خانصاحب.

وتعتبر البطولة إحدى أقوى البطولات الدولية التي تنظم في الإمارات لعدد المشاركين فيها ومكانتهم الفنية والبدنية والجسمانية، ويتوقع لها منافسات قوية ومثيرة.



دعم وخبرات



وصف محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام البطولة بأنها من البطولات المميزة التي تقام في الدولة بتنظيم كفاءات مواطنة صاحبة خبرات، ومجلس إدارة الاتحاد يحرص على مواصلتها النجاح الذي تحقق في البطولات السابقة، متمنين لها إضافة نجاح جديد يدعم النقلة النوعية لبناء الأجسام في الإمارات، وبدورنا نشكر اللجنة المنظمة للبطولة، مبيناً أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية سيكون حاضراً لمتابعة اللاعبين المشاركين لضم المميزين منهم لتمثيل الإمارات في الاستحقاقات المقبلة.

وبدوره أوضح سالم خميس الصريدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن اختيار فندق ميدان في دبي بإقامة البطولة للسنة الثانية على التوالي لما يتمتع به هذا المجمع الحضاري المميز في الإمارات من مكانة عالمية توفر أفضل شروط نجاح البطولات، ومقدماً الشكر لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية والرعاة ولجميع الرياضيين المشاركين وفريق عمل مركز دبا لبناء الأجسام.



الفئات والجوائز



وكشف سالم عن إن هناك 26 فئة في البطولة يتنافس فيها نحو 350 مشاركاً من جميع الجنسيات على مستوى العالم، بينما تبلغ الجوائز المالية أكثر من 120 ألف درهم منها 10 آلاف درهم لصاحب المركز الأول في بطل الأبطال بالإضافة إلى الجوائز العينية.

وبخصوص الحضور الجماهيري قال إن البطولة تتمتع بحضور جماهيري كبير لمكانتها وقوة اللاعبين المشاركين، فضلاً عما تتمتع به من تغطية إعلامية مميزة.

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