الشارقة للشطرنج يختتم فعاليات النشاط الصيفي

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت أول من أمس فعاليات النشاط الصيفي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والتي أقيمت برعاية مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار «عطلتنا غير»، وشهد حفل الختام عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي، واستهدف النشاط الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة، وتضمنت فعالياته جلسات لتحفيظ القرآن الكريم، وتمارين رياضية، ورحلات تعليمية وترفيهية، وورشاً للشطرنج والرسم، ودورة في التصوير الفوتوغرافي مع التعرف على معالم الشارقة السياحية والتراثية، حيث شارك في النشاط الصيفي ما يزيد على 100 مشارك، وقسمت فترة النشاط على أربعة أسابيع، الأسبوع الأول رياضي، والثاني للهوية الوطنية، والثالث للثقافة الرياضية، والرابع تحت شعار «هنا الشارقة»، كما شارك اللاعبون في أنشطة الأندية الرياضية الأخرى.

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