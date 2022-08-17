خروج مبكر آخر لأوساكا في "سينسيناتي"

المصدر: أ ف ب

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تواصلت معاناة المصنفة أولى سابقاً اليابانية ناومي أوساكا، وذلك بانتهاء مشوارها في دورة سينسيناتي الألف لكرة المضرب عند الدور الأول بخسارتها أمس الثلاثاء أمام الصينية جانغ شواي 4-6 و5-7.

ومنذ وصولها الى نهائي دورة ميامي الألف وخسارتها أمام المصنفة الأولى حالياً البولندية إيغا شفيونتيك، عجزت أوساكا عن الذهاب بعيداً في أي من مشاركاتها الأربع التالية.

وقبل وصولها الى الدورة التي حلت وصيفة لها العام 2020، خرجت أوساكا من الدور الثاني لدورة مدريد الألف، الدور الأول لبطولة رولان غاروس، ثمن نهائي دورة سان خوسيه والدور الأول لدورة تورونتو الألف حين انسحبت أمام الاستونية كايا كانيبي بعدما خسرت المجموعة الأولى 6-7 (4-7) وتخلفت في الثانية صفر-3.

واحتاجت جانغ شواي الى ساعة و15 دقيقة لكي تحقق فوزها الأول في هذه الدورة منذ العام 2014 وتلحق بمنافستها اليابانية، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، هزيمتها الثامنة في 21 مباراة خاضتها هذا العام، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى التي أحرزت أوساكا لقبها مرتين عامي 2018 و2020 قبل أن تتأثر بعدها بالمشاكل النفسية التي أبعدتها عن الملاعب لفترة.

ولم تكن الأمريكية المخضرمة فينوس وليامس أفضل حالاً من أوساكا، إذ عجزت ابنة الـ42 عاماً عن تحقيق الفوز للدورة الخامسة توالياً، وتحديداً منذ تخطيها الدور الأول لبطولة ويمبلدون، وذلك بخسارتها أمام التشيكية كارولين بليشكوفا بطلة 2016 بنتيجة 5-7 و1-6.

وتلتقي التشيكية المصنفة 14 في الدورة التي أحرزت لقبها العام الماضي الأسترالية المعتزلة حالياً آشلي بارتي، في اختبارها المقبل البلجيكية التي تغلبت بدورها بسهولة على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-1 و6-1.

كما انتهى مشوار السويسرية بليندا بنتيشيتش الثانية عشرة عند الدور الأول بخسارتها أمام الرومانية سورانا كريستيا 2-6 و7-6 (7-3) و4-6، فيما تأهلت الأمريكية شيلبي رودجرز بفوزها على مواطنتها صوفيا كينين 6-2 و6-1.

وفي دورة الرجال الألف نقطة للماسترز، عانى الإيطالي يانيك سينر المصنف عاشراً الأمرين لبلوغ الدور الثاني بفوزه على الأسترالي الصاعد من التصفيات ثاناسي كوكيناكيس 6-7 (9-11) و6-4 و7-6 (8-6) في لقاء استغرق قرابة ثلاث ساعات وربع الساعة.

ويلتقي الإيطالي البالغ 21 عاماً، والذي تبقى أفضل نتائجه في دورات الألف نقطة للماسترز وصوله الى نهائي ميامي العام الماضي، في الدور الثاني الإسباني بابلو كارينيو بوستا، الفائز الأحد بلقب دورة مونتريال الألف نقطة للماسترز عى حساب البولندي هوبرت هوركاش، أو الصربي ميومير كيتسامانوفيتش.

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