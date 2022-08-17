إينغبريغتسن يحتفظ بلقب 5 آلاف متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى

المصدر: أ ف ب

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احتفظ النرويجي جايكوب إينغبريغتسن بلقب سباق 5 آلاف م في بطولة أوروبا لألعاب القوى المقامة في ميونيخ الألمانية، وذلك بعد أسابيع معدودة على إحرازه اللقب العالمي في يوجين الأمريكية.

وسيطر ابن الـ21 عاماً تماماً على السباق، مسجلاً 13:21.13 دقيقة ليبقي على آماله في تكرار إنجاز نسخة برلين 2018 حين أحرز ثنائية 5000 و1500 م.

وتفوق إينغبريغتسن على الإسباني من أصل مغربي محمد كتير، الذي حل ثانياً بزمن 13:22.98 دقيقة، فيما جاء الإيطالي من أصل إثيوبي يمانيبرهان كريبا ثالثاً بزمن 13:24.83 دقيقة.

وبعدما توج بذهبية 1500 م في أولمبياد طوكيو في صيف 2021، اكتفى إينغبريغتسن بفضية هذا السباق في مونديال يوجين الشهر الماضي، فيما كانت الذهبية من نصيب البريطاني جايك وايتمان الذي فضل عدم المشاركة في هذا السباق في البطولة الأوروبية والتركيز على مسافة 800 م، ما يسهل من مهمة النروجي للاحتفاظ بالثنائية.

وتنضوي النسخة الـ 25 من بطولة أوروبا لألعاب القوى ضمن النسخة الثانية من دورة الألعاب الأوروبية المقامة في ميونيخ بين 11 و21 أغسطس، والتي تضم رياضات أخرى مثل كرة الطائرة الشاطئية، الجمباز، كرة الطاولة وغيرها...

ويشارك 1540 رياضياً ورياضية من 47 بلداً في 50 منافسة في ألعاب القوى، بينهم 31 بطلاً من النخسة الأخيرة في برلين 2018.

ويشارك في ميونيخ الأبطال الأوروبيون العشرة جميعاً الذين حققوا الذهب في بطولة العالم الأخيرة الشهر الفائت في يوجين.

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