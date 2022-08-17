ذهب وفضة وبرونز للجودو في قونية

المصدر: قونية - أحمد جمال الدين

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رفع منتخبنا الوطني للجودو رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات ملونة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 483 مسابقة، وتشارك الإمارات فيها بـ 53 رياضياً يتنافسون في 9 رياضات فردية مختلفة.

وحصد ماجومدومار ماجومدوماروف ذهبية وزن فوق 100 كغ، بعد فوزه على الأوزبكي أليشر يوسوبوف في المباراة النهائية، فيما حصد نوجزاري تاتالاشغيلي فضية وزن 81 كغ، بعد خسارته من التركي فيدات البيرق الذي توج بالميدالية الذهبية، كما فاز ارام جريجوريان بالميدالية البرونزية عقب فوزه على اللاعب التركي عمر كمال بوزن 90 كغ.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم.

وحلت الإمارات في المركز الـ15 بجدول الترتيب العام، وتصدرت تركيا جدول الترتيب العام برصيد 239 ميدالية بواقع 93 ذهبية و81 فضية و65 برونزية، فيما حلت أوزبكستان بالمركز الثاني برصيد 112 ميدالية بواقع 40 ذهبية و28 فضية و44 برونزية، فيما جاءت إيران بالمركز الثالث برصيد 113 ميدالية بواقع 37 ذهبية، و34 فضية، و42 برونزية.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو النتائج الإيجابية التي حققها منتخب الجودو بدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً بمدينة قونية التركية، بحصد 3 ميداليات ملونة، متمنياً الشفاء العاجل للاعب جورام دزاناشغيلي لاعب منتخبنا الوطني للجودو بوزن 66 كغ الذي خرج من المرحلة الثانية من تصفيات المجموعة للإصابة.

وفي السباحة حققت مها الشحي زمناً وقدره 2:21.45 دقيقة في سباق 200 متر حرة، فيما حققت مهرة الشحي زمناً وقدره 2:22.42 دقيقة بذات السباق، وسعيد فرج 59.90 ثانية في سباق 100 متر حرة كما حقق 29.88 ثانية بسباق 50 متراً ظهر، فيما سجل سالم غالب زمناً وقدره 53.50 ثانية بسباق 100 متر حرة. ويختتم منتخب السباحة مشواره بالدورة اليوم عن طريق كل من سعيد أحمد فرج، وسالم غالب في سباق 50 متراً فراشة، وميرة الشحي ومها الشحي في سباق 400 متر فراشة، فيما تشارك كل من مها ومهرة الشحي في سباق 50 متراً حرة سيدات.

وودع منتخبنا الوطني للقوس والسهم منافسات دور الـ16 بمسابقة الفردي لفئتي الرجال والسيدات ويتبقى له مسابقات الفرق التي تجرى اليوم، في حين يشارك منتخبنا الوطني للمبارزة مشواره بمسابقة فرق الايبيه للرجال.

ويفتتح منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركته بالدورة اليوم ويشارك بمنافسات (الكاتا) فردي وجماعي، و(الكوميتيه) فردي.

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