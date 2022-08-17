مونديال «الفنون القتالية للناشئين» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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يرفع الستار اليوم عن فعاليات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها أبوظبي حتى 20 أغسطس الجاري على صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية.

تشهد فعاليات هذه النسخة مشاركة نحو 500 لاعب يمثلون 42 دولة، كما تشهد مشاركة المنتخب الإماراتي للناشئين ولأول مرة في تاريخه بتواجد 30 لاعباً بالإضافة إلى 7 مدربين.

وكانت الترتيبات النهائية لانطلاق المنافسات بدأت أمس، بعد وصول الوفود المشاركة في البطولة، حيث أجريت مرحلة تسجيل المنتخبات ومراسم القرعة.

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