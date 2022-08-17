«الإمارات لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق 3 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو يومي 3 و4 سبتمبر المقبل بجوجيتسو أرينا – أبوظبي، وستشهد البطولة التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) مشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتنطلق البطولة في يومها الأول بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، بينما يشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات فئتي الهواة والمحترفين. وتحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول فيها 1000 نقطة تصنيفية عن كل فئة، وهو ما يجعلها محطة أساسية ضمن بطولات الموسم، في ظل حرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها وتعزيز رصيدهم من النقاط والارتقاء بتصنيفهم السنوي.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعد بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو من البطولات المهمة التي تستقطب مشاركة نخبة من اللاعبين المحترفين والمتألقين على الساحتين المحلية والعالمية، وتسلط الضوء على مجموعة من المواهب الناشئة والشابة التي تخطو بثبات نحو مسيرة احترافية مشرفة، وتشكل رافداً مهماً للمنتخب الوطني الذي تنتظره العديد من الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة».

توقيت مثالي

وتابع الشامسي: «تأتي البطولة في توقيت مثالي يتيح للاعبين الاستعداد بشكل جيد لعدد من أبرز البطولات لاسيما بطولة العالم التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة بأبوظبي أواخر أكتوبر، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر، إذ تجمع البطولة مجموعة من أقوى المنافسين الذين يمثلون دولاً تتمتع بباع طويلة بالرياضة مثل البرازيل وكولومبيا والإمارات وكازاخستان وإيطاليا وفرنسا وأنجولا والسويد وغيرها الكثير».

من جانبه، قال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «أثمر تعاوننا مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم فعاليات عدة شهدت نجاحاً كبيراً، ولا تعد بطولة الإمارات استثناءً من ذلك، فهي فعالية محلية بمعايير عالمية تشهد إقبالاً كبيراً من ألمع المواهب. كما يترقب اللاعبون المشاركة في البطولة بفارغ الصبر، حيث تعتبر من أهم البطولات التي تنظمها الرابطة ضمن أجندتها الرياضية لعام 2022».

وأضاف البحري: «تواصل أبوظبي العمل على ترسيخ ريادتها كعاصمة عالمية للجوجيتسو من خلال تنظيم واستضافة أكبر وأهم البطولات على مستوى العالم، وتنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) نحو 100 بطولة سنوية في مختلف عواصم ومدن العالم، تستقطب مشاركات نخبة الأبطال والمحترفين ما يعكس الدور الذي تقوم به أبوظبي في تطوير رياضة الجوجيتسو والمساهمة الفاعلة في صنع القرارات العالمية المتعلقة بتلك الرياضة».

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