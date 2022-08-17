«الشطرنج والثقافة للفتيات» يختتم «عطلتنا غير»

المصدر: الشارقة - البيان

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بمشاركة 60 منتسبة أنهى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة معسكره الصيفي الذي أقيم تحت عنوان «عطلتنا غير» برعاية من مجلس الشارقة الرياضي، والذي تم تخصيصه للفئات العمرية من 6 إلى 12 عاماً. وشهد حفل ختام المعسكر نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وعفراء المشغوني الأمين العام للنادي.

وأقيم المعسكر بالتعاون مع العديد من الجهات من أبرزها شرطة الشارقة ومعهد الشارقة للتراث ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية وهيئة الشارقة للمتاحف وبلدية البطائح.

وأكدت نجلاء الشامسي أن النادي يحرص دائماً على إقامة مثل هذه المعسكرات من أجل استثمار وقت الفراغ لدى بناتنا وتطوير مهاراتهن الإبداعية في مختلف المجالات.

وأكدت أن نجاح المعسكر الصيفي جاء بتضافر جهود جميع المشاركين في تنظيمه من الجهات الحكومية. من جانبها أكدت عفراء المشغوني أهمية مثل هذه المعسكرات بصفة دورية من أجل تعليم الفتيات مهارات جديدة .

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