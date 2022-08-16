رئيس الدولة يستقبل أبطال الإمارات للجوجيتسو الفائزين بدورة الألعاب العالمية 2022

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أبطال الإمارات للجوجيتسو الفائزين في دورة الألعاب العالمية 2022 التي أقيمت في مدينة بيرمنجهام في ولاية ألاباما الأميركية بجانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورعاة هذه الرياضة.

وهنأ سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - اللاعبين فيصل الكتبي ومحمد السويدي وشما الكلباني بإنجازاتهم المشرفة ..متمنياً لهم ولزملائهم من الرياضيين الإماراتيين دوام التوفيق والتألق في حصد مزيد من الألقاب والبطولات التي تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مختلف أنواع الرياضات .. كما هنأ مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو مثمناً جهوده في الارتقاء بهذه الرياضة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لشركاء النجاح وجميع الشخصيات والجهات الراعية لرياضة الجوجيتسو للدعم الذي يقدمونه إلى الرياضيين مما كان له كبير الأثر في النتائج التي تحققت وفي ازدهار هذه الرياضة وانتشارها.

من جانبه عبر الوفد عن بالغ شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه صاحب السمو رئيس الدولة برياضيي الجوجيتسو خاصة والقطاع الرياضي عامة في الدولة والذي يشكل حافزاً لمواصلة تحقيق الإنجازات وتمثيل الدولة بأفضل صورة وترسيخ مكانتها على الساحة الرياضية العالمية.

يذكر أن اللاعب فيصل الكتبي نال الميدالية الذهبية في وزن تحت 85 كغ والميدالية الذهبية في الوزن المفتوح في البطولة ذاتها ..

فيما نال محمد السويدي الميدالية الفضية في وزن تحت 69 كغ بينما حصلت شما يوسف الكلباني على الميدالية البرونزية في وزن تحت 63 كغ بجانب البرونزية الثانية في الوزن المفتوح للبطولة نفسها، كما تعد اللاعبة شما الكلباني أول لاعبة إماراتية تحقق هذا الإنجاز في تاريخ الرياضة الإماراتية.

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