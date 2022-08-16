بطل العالم يغوص إلى عمق 60 متراً خلال 57 ثانية فقط في «ديب دايف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تشتهر «ديب دايف دبي»، وجهة تجارب الغوص الأكثر تفرداً في العالم، بتسجيل الأرقام القياسية وتخطي المستحيل، وقد سجّلت أخيراً رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخها، بتوقيع بطل العالم في الغوص الحر الروسي أليكسي مولتشانوف، الذي غاص إلى عمق 60 متراً، وعاد إلى سطح الماء بزمن قياسي قدره 57 ثانية فقط.

ونجح مولتشانوف، الغواص الأكثر جرأة في تاريخ هذه الرياضة، وبنفس واحد فقط في الوصول إلى قعر حوض سباحة «ديب دايف دبي» البالغ 60 متراً والصعود مجدداً خلال 57 ثانية فقط، متجاوزاً جميع الأرقام التي حققها أسلافه في المكان نفسه.

تقدم «ديب دايف دبي» لعشاق الغوص الباحثين عن المغامرة والتشويق الفرصة لاكتشاف عالم مليء بالأسرار والعجائب تحت مياه أعمق حوض سباحة في العالم والذي يصل عمقه إلى 60 متراً، وذلك من خلال تقديم باقات متنوعة وتجارب ممتعة للمبتدئين والغواصين المحترفين على حد سواء.

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