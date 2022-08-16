«درويش الوحشي» يعتزل كرة اليد بعد مسيرة 33 عاماً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن (درويش حسن عباس البلوشي) الملقب «بالوحشي» فتى منطقة «هور العنز» بدبي لاعب نادي الشباب سابقاً وبني ياس أخيراً، اعتزال كرة اليد، بعد مسيرة استمرت 33 عاماً في الملاعب، أمضى 20 عاماً منها في نادي الشباب (سابقاً)، وحقق خلالها الإنجازات الأهم في مسيرته بساحات اللعبة وخاصة بقلعة الجوارح، بجانب اللعب لكل من أندية الوصل والعين والشعب والوحدة وبني ياس في فترات متعاقبة.

البداية

وجاءت بداية «الوحشي» في العام 1990 بالمدرسة (الشاملة) بنادي الشباب سابقاً، بعد أن لفت انتباه المدرب محمد عبدالرزاق في خطوة مهدت إلى انتقاله لفريق اليد بنادي الشباب (سابقاً) والتدرج بالمراحل السنية وحتى الفريق الأول، ومن ثم الانتقال بين أندية الوصل والعين والشعب والوحدة وآخرها مع بني ياس في آخر محطاته مع كرة اليد الإماراتية، ويدين الوحشي بالفضل لتطوير مهاراته ومنحه الفرص للمشاركة والتأهل بساحات اللعبة للمدرب الوطني سعيد غريب ومدرب العين التونسي عدنان بالحارث.

بطولات وإنجازات

وأوضح درويش الوحشي: منذ انضمامي إلى فريق الرجال في نادي الشباب، ساهمت مع فريقي في حصد لقب بطولة الدوري في مناسبتين كانت أولها مع نادي الشباب عام 1999، وكذلك بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسمين، كما حققت مع فريقي كأس السوبر، هذا إلى جانب حصد العديد من البطولات خلال مشواري مع فرق المراحل السنية بقلعة الجوارح.

المدارس

وعن رأيه في كرة اليد الإماراتية قال: عدم استمرار الاهتمام والتعاون مع المدارس وهي التي تمثل المنجم الحقيقي لاكتشاف المواهب وتمثل نقطة البداية لأي لاعب منشود وواعد، جعل كرة اليد الإماراتية تفتقر تدريجياً إلى الزاد البشري، خاصة على صعيد اكتشاف المواهب، ما جعل حالياً المنافسات تقتصر على نادٍ أو ناديين، بعد أن كانت اللعبة تشهد فيما مضى عصراً ذهبياً من كثرة وفرة العناصر التي تضمها أندية الدولة.

طموح

ويطمح الفتى الوحشي الشقي والمقاتل بساحات اللعبة أن يواصل علاقته مع اللعبة من بوابة الإعلام كمحلل للعبة في القنوات الرياضية ليقدم خبراته العملية والتدريبية من خلال الدورات التدريبية التي حصل عليها من أروقة اللعبة محلياً وخارجياً ومجلس دبي الرياضي في الإدارة الرياضية، هذا إلى جانب عمله كمدرب للمراحل السنية خلال مسيرته التي امتدت إلى 33 عاماً.

مغامرات

وختم الوحشي حديثة قائلاً بعد أن حصلت على التقاعد من عملي السابق اتجهت إلى تفعيل هوايتي الجديدة بخوض مغامرة في السوشيل ميديا ضمن المشاهير في سناب شات darwis_alwahshi مغامر وحشي في مغامر بلوكر درويش وحشي ومارستها بشكل فعال وحققت نجاحات كبيرة ومميزة والحمد لله من خلال مغامراتي بالطيران الشراعي والمظلي في الجبال والكهوف والوديان ومنها وادي نزوة والعديد من المناطق الساحلية والجبلية في سلطنة عُمان الشقيقة ودولتنا الحبيبة.

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