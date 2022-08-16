فيرجسون يقترب من «ختامي دي بي وورلد»

المصدر: (متابعة – فائز بجبوج)

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قطع الإسكتلندي إيوان فيرجسون خطوة كبيرة للتأهل إلى البطولة الختامية لموسم جولة دي بي وورلد للغولف، التي ستقام في دبي في شهر نوفمبر المقبل، بعد فوزه بلقب بطولة «أي أس بي أس» هاندا من أفيف كلينك في إيرلندا الشمالية.

وحصد فيرجسون بهذا الفوز 335 نقطة جعلته يتقدم للمركز الـ 17 بحسب الترتيب الأسبوعي العالمي لجولة دي بي وورلد ، ليعزز حظوظه بالتواجد ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً هذا الموسم للتأهل إلى البطولة الختامية التي ستقام في عقارات جميرا للغولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً حصرياً على مدار الموسم إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي وورلد .

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