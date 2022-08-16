«القوس والسهم» إلى ربع نهائي «ألعاب التضامن»

المصدر: قونية - أحمد جمال الدين

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تأهل كل من عبدالله عبيد الكتبي وعبيد الحمادي، لاعبا منتخبنا الوطني للقوس والسهم إلى الدور الـ16 في فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري، فيما خسر سلطان علي الكتبي بمنافسات الأدوار التأهيلية

ولم يحالف التوفيق ثنائي منتخبنا الوطني للرماية محمد حسين، وسيف بن فطيس في مسابقة الاسكيت.

وخسر سعيد النقبي لاعب منتخبنا الوطني للجودو بوزن 73 كغ من اللاعب الأذري ناريمان ميرزاييف في ربع النهائي.

كما خسر جورام دزاناشغيلي لاعب منتخبنا للجودو بوزن 66 كغ من المغربي عبد الرحمن بوشيتا قبل أن يغادر المنافسات مصاباً. وعلى صعيد منافسات المبارزة خسر خليفة الزرعوني لاعب منتخبنا الوطني من المصنف الأول المغربي حسام الكورد في دور الـ32 بمسابقة الايبيه، فيما خسر عبدالله الحمادي من المصنف العاشر الأوزبكي مومينوف نودربك في دور الـ16.

وحلت الإمارات في المركز الـ15 بجدول الترتيب العام، برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية واحدة و4 ميداليات برونزية.

ويستكمل منتخبنا الوطني للسباحة مشواره بالدورة اليوم، كما يستكمل القوس والسهم مشواره بالدورة اليوم بمنافسات دور الـ16.

وأكد سعيد ثاني حارب الظاهري سفير الدولة لدى تركيا، أن مشاركة وفد الدولة في ألعاب التضامن فرصة لإبراز الصورة المشرقة لأبطالنا.

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