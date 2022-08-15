المنصوري يمنح زوارق أبوظبي لقب الجولة الثانية في بطولة العالم لفورمولا-2

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت زوارق أبوظبي إنجازا جديدا لرياضة الإمارات من خلال الفوز بلقب الجولة الثانية في بطولة العالم لزوارق فورمولا-2 ، والتي أقيمت بمدينة كوبسكيس الليتوانية.

وواصل النجم الإماراتي الصاعد منصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 36 انطلاقته الرائعة في البطولة وأحرز لقب الجولة الثانية ليتقدم إلى صدارة الترتيب العام للبطولة بعد أول جولتين.

وأهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية إنجاز فريق أبوظبي إلى القيادة الرشيدة وإلى حكومة وشعب الإمارات.

وحقق المنصوري لقب الجولة الثانية بعدما أنهى السباق في 37 دقيقة، ليكون الأول له في مشواره بالبطولات الدولية لسباقات فورمولا-2، وتصدر المنصوري الترتيب العام للبطولة برصيد 35 نقطة.

وصنع المنصوري لنفسه تاريخا جيدا بتحقيق لقب إحدى جولات البطولة وتصدر الترتيب العام في موسمه الثاني فقط مع فريق أبوظبي، خاصة أن هذا السباق هو الخامس له مع فريق أبوظبي.

وحل في المركز الثاني بالجولة زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو وثالثا زورق الألماني ستيفان هاجن، فيما حل حامل لقب البطولة راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 في المركز الرابع.

وكانت أحداث السباق بدأت بتصدر المنصوري منذ البداية بعدما حقق لقب الزمن الأفضل في الجولة ..ومنذ الدورة الأولى، تمكن القمزي من التقدم للمركز الرابع ولكن انقلاب زورق السويدي جوهان أوستبورج في الدورة الثانية من السباق تسبب في إعادة الانطلاقة من المسار وبنفس ترتيب البداية ليتراجع القمزي للمركز السادس ويستمر المنصوري في الصدارة وبجدارة طيلة 45 دورة في السباق.

وتراجع الألماني ستيفان هاجن إلى المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة برصيد 32 نقطة، ويأتي ثالثا زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو برصيد 22 نقطة.

وتقام الجولة المقبلة من البطولة بمدينة ريبادورو البرتغالية، من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل.

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة بفوز الفريق إلى أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب.

وأكد أن تألق المنصوري في هذه الجولة كان مستحقا مع التفوق الذي قدمه منذ تصفيات الزمن ووصولا للسباق الرئيسي كي يتصدر الترتيب العام بجدارة.

وقال الرميثي: "ما قدمه المنصوري من مستوى متميز هذا الموسم يجعله مؤهلا بقوة للمنافسة على الحفاظ على اللقب لصالح فريق أبوظبي للموسم الثاني على التوالي، وهو مشروع بطل قادم وبقوة في هذه المنافسة ومختلف المنافسات التي يشارك من خلالها أيضا".

وشدد الرميثي على ثبات النهج والخط الذي يسير عليه فريق أبوظبي في صناعة الأجيال والكوادر الوطنية لرفع علم الوطن ورايته عالية في المنافسات الرياضية البحرية لا سيما أنه صنع في السنوات الماضية تاريخا واسما قويا للفريق على مستوى كافة البطولات البحرية الدولية.

وقال: "مستمرون على نفس النهج في صناعة الأبطال وحصد الألقاب ولدينا موسم حافل هذا الصيف مع بطولات متعددة. وفي سبتمبر المقبل، سنكون على موعد مع جولتين من بطولة فورمولا-2 وجولة أخرى من جولات فورمولا-1 مع استمرار الجولات والمحطات الدولية حتى نهاية ديسمبر في بطولات ومنافسات أخرى".

وشهدت الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق فورمولا-2 في ليتوانيا مشاركة 19 زورقا تنافسوا على مسار سباق بلغ طوله 1660 مترا وامتد عبر 6 بوابات هوائية مختلفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز