5 لاعبين يمثلون "دبي لأصحاب الهمم" في "دولية" مراكش لألعاب القوى

المصدر: وام

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يحمل 5 لاعبين ولاعبات طموحات نادي دبي لأصحاب الهمم في بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى "الجائزة الكبرى"، المقرر إقامتها من 11 إلى 17 سبتمبر المقبل.

ويشارك اللاعبون؛ وهم عباد خالد، وعلي حسين، ومحمد البلوشي، وسهام الرشيدي، وانصاف النعيمي، في مسابقات الرمح، والقرص، والصولجان ..ويتوجه الفريق إلى بولندا غدا الثلاثاء لإقالمة معسكره التدريبي هناك استعدادا للبطولة.

ويترأس البعثة عبد الله حسن وتضم المدربين نجيب مشكان، وسعيد سعد، والاختصاصي النفسي دكتور بكري فالح، إضافة للاعبين الـ5 ومساعد المهمات بلال حنيف.

ويعد معسكر بولندا المرحلة التحضيرية الأخيرة لخوض تحدي "دولية مراكش"، التي يسعى خلالها الأبطال لرسم صورة طيبة عن "أم الألعاب" بالإمارات بصفة عامة والنادي على وجه الخصوص بعد نجاح المعسكر السابق في التشيك حيث شارك الفريق في 3 بطولات تجريبية معتمدة دوليا وحقق الأهداف المرجوة.

وأوضح أحمد محمد الحمادي مدير الإدارة الرياضية بالنادي أن بطولة مراكش الدولية هي مفتاح التأهل لبطولة العالم /باريس 2023/، موضحا أن اللاعبين يسعون لتحسين أرقامهم الشخصية وترتيبهم الدولي لاعتماد أرقامهم والتأهل لبطولة العالم التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

وقال: "أصحاب الهمم" على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لحجز مقاعدهم في بطولة العالم؛ خاصة أنهم يملكون ذلك ونتطلع أن يقدم اللاعبون كل ما عندهم في"دولية مراكش" لتحقيق طموحاتهم المطلوبة وفق النهج المرسوم من منطلق أن البطولة مؤهلة وضمن البطولات التي تشرف عليها اللجنة البارالمبية الدولية.

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