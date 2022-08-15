غدا .. قرعة "مونديال الفنون القتالية" بأبوظبي ومشاركة تاريخية للإمارات

المصدر: وام

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تبدأ غداً " الثلاثاء" مرحلة تسجيل المنتخبات ومراسم القرعة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، والتي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الحالي.

وتجرى القرعة غدا لتوزيع المتنافسين على فئاتهم ونزالاتهم في هذه النسخة المميزة، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وتشهد هذه النسخة مشاركة المنتخب الإماراتي للناشئين ولأول مرة في تاريخه بتواجد 30 لاعباً بالإضافة إلى 7 مدربين.

وتقام فعاليات هذه النسخة على صالة "جوجيتسو آرينا" بمدينة زايد الرياضية، وبمشاركة نحو 500 لاعب يمثلون 41 دولة. ووصلت الوفود المشاركة في البطولة إلى أبوظبي اليوم استعدادا لخوض هذه النسخة القوية.

وأعلنت اللجنة المنظمة جدول المنافسات المقرر على مدار الأيام الأربعة للبطولة، التي تنطلق بعد غد الأربعاء بمنافسات فئة الناشئين ج /12-13 سنة/.

وتقام في اليوم الثاني للبطولة نزالات فئة الناشئين ب /14-15 سنة/ فيما تشهد فعاليات اليوم الثالث مشاركة فئة الناشئين أ /16-17 سنة/ ومنافسات على 3 فئات للبنات و4 فئات للأولاد.

وتختتم البطولة يوم السبت المقبل باستكمال منافسات فئة أ /16-17 سنة/ على 3 فئات للبنات للبنات، و4 فئات للأولاد.

وأعرب محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة عن سعادته بهذه الاستضافة .. وقال : " هذه هي البطولة العالمية الثانية التي ينظمها اتحاد اللعبة في أبوظبي خلال 7 أشهر لكن هذه البطولة بالتحديد تعني لنا الكثير لأن الناشئين هم شباب المستقبل وأحد أهم شرائح مجتمعنا ولهم أولوية التمكين وتطوير المهارات وهذا ما نعمل لأجله بدعم ومتابعة من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو".

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