5 لاعبين يمثلون«دبي لأصحاب الهمم» في «دولية مراكش»

المصدر: دبي - البيان

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يحمل 5 لاعبين ولاعبات طموحات نادي دبي لأصحاب الهمم في بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى «الجائزة الكبرى» خلال الفترة من 11- 17 سبتمبر المقبل وهم عباد خالد، علي حسين، محمد البلوشي، سهام الرشيدي، انصاف النعيمي والذين يشاركون في مسابقات الرمح، القرص، الصولجان.

ويغادر الفريق إلى معسكر بولندا اليوم برئاسة عبدالله حسن والمدربين نجيب مشكان وسعيد سعد والاختصاصي النفسي دكتور بكري فالح إضافة إلى الخماسي عباد خالد، علي حسين، محمد البلوشي، سهام الرشيدي، إنصاف النعيمي ومساعد المهمات بلال حنيف.

ويعد معسكر بولندا المرحلة التحضيرية الأخيرة لخوض تحدي «دولية مراكش» التي يسعى خلالها الأبطال لرسم صورة طيبة عن «أم الألعاب» بالدولة بصفة عامة والنادي على وجه الخصوص بعد نجاح المعسكر السابق الذي أقيم بالتشيك حيث شارك الفريق في 3 بطولات تجريبية معتمدة دولياً والذي حقق الأهداف المرجوة حيث يطمح الجهاز الفني في أن تحقق المرحلة التحضيرية الأخيرة النجاح المطلوب وأن تكون المعادلات موزونة في البطولة الدولية وخاصة أن الفريق سيتوجه من بولندا رأساً إلى مراكش للمشاركة في الحدث.

أهمية

وأوضح أحمد محمد الحمادي مدير الإدارة الرياضية بالنادي بأن «دولية مراكش» هي مفتاح التأهل إلى بطولة العالم «باريس 2023» والتي تعد المحطة الأولى في هذا الاتجاه مبيناً أن اللاعبين يسعون لتحسين أرقامهم الشخصية وتحسين ترتيبهم الدولي من أجل اعتماد أرقامهم للتأهل لبطولة العالم التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

وقال: إن «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل حجز مقاعدهم في بطولة العالم وخاصة أنهم يملكون ذلك ونتطلع أن يقدم اللاعبون كل ما عندهم في«دولية مراكش» من أجل تحقيق طموحاتهم المطلوبة وفق النهج المرسوم من منطلق أن «دولية مراكش» بطولة مؤهلة ضمن البطولات التي تشرف عليها اللجنة البارالمبية الدولية.

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