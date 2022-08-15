مهرة ومها الشحي إلى نصف نهائي 100 متر سيدات

المصدر: قونية – أحمد جمال الدين

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تأهلت مهرة ومها الشحي إلى الدور نصف النهائي في سباق 100 متر حرة ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 483 مسابقة، وتشارك الإمارات فيها بـ 53 رياضياً يتنافسون في 9 رياضات فردية مختلفة، وتقام فعالياتها في 13 موقعاً بحضور 2000 متطوع.

وحققت مهرة ومها الشحي زمناً قدره 1:04.99 دقيقة، و 1:05.35 دقيقة على الترتيب في الجولات التمهيدية، كما شارك سالم غالب سبّاح منتخبنا الوطني في سباق 200 متر حرة محققاً زمناً قدره 1:59.96 دقيقة.

وأعرب سالم غالب عن سعادته بالمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تشهد مشاركة العديد من السباحين على المستويين القاري والعالمي، وهي في الوقت ذاته فرصة لتطوير الذات والاحتكاك مع السباحين المميزين.

واختتم منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مشاركته بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية بمسابقة وزن 71 كغ سيدات عن طريق الرباعة مي المدني، إذ حققت وزن 63 كغ في فئة الخطف، و75 كغ بفئة النتر.

وأكدت مي المدني أن استعداداتها للمشاركة في هذه الدورة لم تتوقف منذ 3 شهور، وقالت: حققت أرقاماً مميزة في التدريبات وكنت أطمح لتحقيقها في المنافسات الرسمية بالدورة، ولكن بسبب ظروف صحية لم أتمكن من تكرار الوزن المطلوب في المنافسات، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى الطاقمين الفني والطبي على جهودهم معي والإصرار على تشجيعي وتقديم كافة أوجه الدعم قبل خوض مسابقة وزن 71 كغ. وحصد محمد حسين رامي منتخبنا الوطني 73 طبقاً في منافسات اليوم الأول لمسابقة الاسكيت من أصل 75 طبقاً بإجمالي 5 جولات مقسمة على يومين حيث شهد اليوم الافتتاحي لمسابقة الاسكيت 3 جولات، على أن تستكمل الجولتان المتبقيتان اليوم كما حصد سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني 68 طبقاً في ذات المسابقة ويتبقى له جولتان اليوم بإجمالي 50 طبقاً.

استكمال

ويستكمل منتخبنا الوطني للرماية اليوم منافسات الاسكيت عن طريق اللاعبين سيف بن فطيس ومحمد حسين، كما يستكمل منتخبنا الوطني للسباحة مشواره بالدورة اليوم عن طريق كل من سعيد أحمد فرج بسباق 50 متر حرة، وسالم غالب في سباق 50 متر حرة، وميرة الشحي في سباق 200 فراشة.

بداية

يستهل منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشواره بالدورة اليوم بقائمة تضم كلاً من مها الحوسني، عائشة آل علي، فاطمة راشد، عبيد الحمادي، عبدالله الكتبي، سلطان الكتبي؛ في حين يفتتح منتخبنا للمبارزة مشواره بمسابقة الايبيه للرجال ويضم كلاً من الثلاثي خليفة الزرعوني، عبدالله الحمادي، ومحمد المازمي. كما يستهل منتخبنا الوطني للجودو مشواره بالدورة عن طريق اللاعب جورام دزاناشغيلي بوزن 66 كغ، واللاعب سعيد النقبي بوزن 73 كغ.

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