تأهل السباحتين مهرة ومها الشحي لنصف نهائي 100 متر بألعاب التضامن

المصدر: وام

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تأهلت مهرة ومها الشحي إلى الدور نصف النهائي في سباق 100 متر حرة ضمن منافسات السباحة بالنسخة الخامسة من دورات ألعاب التضامن الإسلامي، والمقامة حاليا بمدينة قونية التركية.

وقطعت مهرة ومها الشحي المسافة في 1:04.99 دقيقة، و1:05.35 دقيقة على الترتيب ضمن منافسات الجولات التمهيدية.

كما شارك سالم غالب سبّاح منتخبنا الوطني في سباق 200 متر حرة وحقق زمنا بلغ 1:59.96دقيقة.

ويستكمل منتخبنا الوطني للسباحة مشواره بالدورة غداً عن طريق كل من سعيد أحمد فرج بسباق 50 متر حرة، وسالم غالب في سباق 50 متر حرة، وميرة الشحي في سباق 200 فراشة.

وأعرب غالب عن سعادته بالمشاركة في الدورة التي تشهد مشاركة العديد من السباحين على المستويين القاري والعالمي، وتمثل فرصة لتطوير المستوى والاحتكاك مع السباحين المميزين.

وقال: "قمت بالاستعداد للدورة من خلال برامج تدريبية مكثفة تحت إشراف المدرب مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة بواقع فترتين صباحية ومسائية، ما أسهم في تطوير أدائي قبل خوض الدورة، وأتمنى التوفيق لجميع زملائي وزميلاتي في مختلف السباقات المتبقية".

واختتم منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مشاركته بالدورة من خلال مسابقة وزن 71 كجم سيدات عن طريق الرباعة مي المدني، التي حققت وزن 63 كجم في رفعة الخطف، و75 كجم في رفعة النتر.

وأكدت مي المدني أن استعداداتها لهذه الدورة لم تتوقف منذ 3 شهور ..وقالت: "حققت أرقاما مميزة في التدريبات وكنت أطمح لتحقيقها في المنافسات الرسمية بالدورة، ولكن بسبب ظروف صحية لم أتمكن من تكرار الوزن المطلوب في المنافسات، وأتوجه بالشكر والتقدير للطاقمين الفني والطبي على جهودهم معي والإصرار على تشجيعي وتقديم كافة أوجه الدعم قبل خوض مسابقة وزن 71 كجم".

وحصد الرامي محمد حسين لاعب منتخبنا الوطني للرماية 73 طبقاً في منافسات اليوم الأول لمسابقة الاسكيت من أصل 75 طبقاً بإجمالي 5 جولات مقسمة على يومين ..كما حصد الرامي سيف بن فطيس 68 طبقاً في ذات المسابقة وتتبقى له جولتان غداً بإجمالي 50 طبقاً.

وشهد اليوم الافتتاحي لمسابقة الاسكيت 3 جولات، على أن تقام الجولتان المتبقيتان غداً الاثنين.

ويستهل منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشواره بالدورة غداً بقائمة تضم كلا من مها عبد الرحيم الحوسني، وعائشة جاسم آل علي، وفاطمة محمد راشد، وعبيد حسين الحمادي، وعبدالله عبيد الكتبي، وسلطان علي الكتبي.

كما يفتتح منتخبنا الوطني للمبارزة مشواره بمسابقة الايبيه للرجال ويضم كلا من الثلاثي خليفة الزرعوني، وعبدالله الحمادي، ومحمد المازمي ويشارك جميع اللاعبين في مسابقات فردي وفرق الايبيه.

ويستهل منتخبنا الوطني للجودو مشواره بالدورة عن طريق اللاعب جورام دزاناشغيلي بوزن 66 كجم، واللاعب سعيد النقبي بوزن 73 كجم.

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